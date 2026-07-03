Prioridad, combate a la extorsión: García Harfuch al dar avances del Plan Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos es prioridad del gobierno federal, por lo que se seguirá trabajando en el combate a la extorsión.

Desde Morelia, en el marco del informe sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó que continuará la detención de las personas generadoras de violencia.

"La seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el gobierno de México; por ello, el trabajo del gabinete de seguridad en absoluta coordinación con el gobierno de Michoacán se ha concentrado en cuatro ejes: mayor presencia territorial.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, exhibe los casos emblemáticos de generadores de violencia neutralizados y detenidos en Michoacán. Cuartoscuro

"Inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinación con el gobierno del estado, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad, así como protección directa a los sectores productivos, particularmente productores de aguacate, limón, empacadores, comerciantes y empresarios", detalló.

García Harfuch señaló ante la presidenta Claudia Sheinbaum que del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 se han detenido a mil 300 personas por delitos de alto impacto.

Además, se han asegurado mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y seis mil 600 cargadores, así como 35 toneladas de droga.

También se han destruido e inhabilitado 30 laboratorios clandestinos y 12 de concentración utilizados para la producción de metanfetaminas.

"Como resultado, fueron detenidos dos importantes extorsionadores. El primero es Ernesto Rafael 'N', alias Sierra 1, identificado como objetivo prioritario, relacionado con extorsiones, homicidio, secuestro y con la investigación de un homicidio de un productor mezcalero en Morelia".

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalla los avances contra la extorsión desde la ciudad de Morelia.FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Otro de los aseguramientos más relevantes fue el de Óscar 'N', identificado como un jefe operativo de los Caballeros Templarios y también relacionado con el delito de extorsión.

García Harfuch se refirió a las acciones de seguridad efectuadas para combatir el delito de extorsión, entre ellas cuatro operativos distintos en los cuales se detuvieron a seis objetivos dedicados a la extorsión en sectores como el maderero, resinero y aguacatero.

"En Morelia fueron detenidas Norma 'N' y Karla Judith 'N'; en Los Reyes de Salgado fue detenido José Guadalupe 'N' por delitos contra la salud, además de estar relacionado con un grupo delictivo dedicado a la extorsión que opera en este municipio".

Asimismo, en Morelia se cumplimentó una orden de aprehensión contra Freddy 'N', quien está vinculado con extorsiones cometidas en contra del sector maderero y resinero en Villa Madero.

“La instrucción de la presidenta es clara: mantener la presencia del gabinete de seguridad en Michoacán", manifestó.