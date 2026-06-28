Detienen en Nuevo León a líder de la columna Pedro J Méndez

Octavio "N", líder de la columna armada Pedro J Méndez, fue detenido en Nuevo León este domingo a través de un operativo federal.

Trascendió que la detención se ejecutó en el ayuntamiento de Santiago sobre la Carretera Nacional, sin que hasta el momento se haya especificado el lugar exacto de la misma.

El líder de la columna armada que opera en Tamaulipas también es conocido como los sobrenombres de “El Profe” o “El Tarzán”.

De acuerdo con fuentes allegadas, la captura de "El Profe" figura en el registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) con fecha del 28 de junio.

El estatus de la detención aparece como traslado.

El detenido en 2010 fundó, juntó a Cesáreo Leal, la columna Pedro J Méndez, cuyo objetivo inicial fue hacer frente a las bandas delincuenciales que operaban en las zonas tamaulipecas de Hidalgo, Mainero y Villagrán.

Sin embargo, se rumorea que después se aliaron con un grupo delincuencial y comenzaron a operar en Tamaulipas imponiendo su ley.