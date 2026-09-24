Vila acusa a MC

El senador panista Mauricio Vila Dosal, acusó a la dirigencia del Movimiento Ciudadano de impulsar a Luis Donaldo Colosio Riojas como candidato al Gobierno de Sonora, para descarrilarlo de sus aspiraciones presidenciales en los comicios del 2030, con el propósito de dividir una eventual alianza de la oposición en torno al Alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán, que dijo es el único que le puede competirle a Morena y sus aliados.

La verdad que no entiendo lo que está haciendo MC en Sonora porque, se habla de Luis Donaldo como candidato y la verdad, lo respeto mucho, me parece una buena persona, un tipo inteligente, pero creo que en su partido lo que quieren descarrilar para que no sea Candidato en el 2030 a la Presidencia; no se me hace lógico que una persona que fue Alcalde en Monterrey y Senador por Nuevo León, venga q ser candidato a gobernador de Sonora”, dijo Mauricio Vila.

El senador panista recordó que el propio Luis Donaldo Colosio, ya había declarado en entrevistas que competir por Sonora parecía oportunismo y que la ciudadanía merecía a un gobernante bien arraigado.

Alcalde Toño Aztiazarán y el Senador Mauricio Vila Dosal Daniel Sánchez Dórame

El senador Mauricio Vila Dosal, comenzó la ruta “México por Nuevas Ideas y Soluciones”, en Hermosillo, Sonora, una de las 11 capitales del País gobernadas por el Partido Acción Nacional, donde destacó la gestión del alcalde Antonio Aztiazaran Gutiérrez, como un ejemplo de acciones de gobierno modernas, políticas públicas acordes a las necesidades de la población y programas sociales para quienes más lo necesitan.

En Hermosillo hay una muy buena gestión, los resultados saltan a ma vista, Hermosillo es la ciudad que más empleos genera más n todo Sonora, es la capital del país con la mayor disminución en la percepción de inseguridad, tiene programas que son muy exitosos pero que además sirven a la gente como las patrullas eléctricas de policía y los camiones eléctricos del HBus, gratuito, creo que el Toño Aztiazarán es un gran alcalde con futuro en Sonora”, afirmó el Mauricio Vila.

El Senador, quien actualmente ocupa la vicepresidencia de la mesa directiva, dijo que el panista Toño Aztiazarán es un político que deja de lado los conflictos para privilegiar el consenso y los acuerdos, razón por la que Mauricio Vila reconoció que en Sonora está gestándose una alianza de la oposición en torno al alcalde de Hermosillo para que compita por el Gobierno del Estado en los Comicios de 2027.

Excélsior

Yo veo un proceso electoral que está iniciando y donde el PAN arranca muy bien, veo muy bien en trabajo que está haciendo el Toño Aztiazarán para sumar una alianza opositora, con otros partidos políticos que están sumándose al proyecto del Toño, eso habla de su capacidad de negociación y gestión, que sin duda es una cualidad que se aprecia en un político y gobernante”.

Mauricio Vila fue nombrado recientemente como Coordinador de México por Nuevas Ideas y Soluciones, un programa del PAN que lo llevará a recorrer el país para escuchar a la ciudadanía, sectores productivos, liderazgos albiazules y la militancia para recopilar 111 propuestas e ideas para recuperar el rumbo hacia el desarrollo.