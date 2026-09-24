Ariadna Montiel y Alberto Anaya se reúnen rumbo a las elecciones de 2027

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT), encabezada por Alberto Anaya, instaló de manera formal la Mesa Técnica de Encuestas con Morena, informó la senadora petista Geovanna Bañuelos, a fin de evaluar las pasadas designaciones de candidatos para 10 gubernaturas.

“Agradezco la sensibilidad y apertura de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y reconozco el talento político de nuestra querida amiga y compañera, la senadora Citlalli Hernández, presidenta nacional de elecciones de Morena”, dijo Bañuelos.

Reconoció el acercamiento logrado gracias a los buenos oficios de Citlalli Hernández, responsable de la negociación y seguimiento de la alianza con el PT y el PVEM, “quien ha trabajado con tenacidad para preservar nuestra coalición”.

Geovanna Bañuelos, legisladora por Zacatecas, y quien no logró la candidatura de la coalición para ese estado, sostuvo que “unidos hemos hecho historia y unidos debemos seguir transformando México”.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, señaló que “la unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza”.

“Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”, destacó Montiel.

El pasado lunes Excélsior informó que, de las diez designaciones a gubernaturas anunciadas por Morena hasta hoy, el PT solo ha dado su apoyo pleno a tres; ha rechazado de forma explícita tres candidaturas, con la posibilidad de llevar candidatos propios en esos estados; ha impugnado dos y se ha ausentado de otras dos designaciones más, sin mostrar apoyo, pero tampoco rechazo.

Los aspirantes propuestos por el PT que han sido rechazados como futuros candidatos por Morena son Geovanna Bañuelos (Zacatecas); Joel Padilla Peña (Colima); Gerardo Sánchez Sansores (Campeche); Rafael Marín Mollinedo (Quintana Roo) y, de forma anticipada, Morena rechazó a Gerardo Sánchez Zumaya, de San Luis Potosí, entidad en la que aún no se designa abanderado.

Además de Zacatecas, donde el PT rechazó la designación de Verónica Díaz, hecha por Morena, también negó su respaldo a las candidaturas de Baja California, con Julieta Ramírez, y de Guerrero, con Beatriz Mojica Morga.

Asimismo, el partido del emblema rojo y la estrella amarilla impugnó los nombramientos de Campeche, con Pablo Gutiérrez Lazarus, designado anticipadamente en la propia entidad, y de Michoacán, con el exfiscal Carlos Torres Piña.

En otros dos estados, Colima y Quintana Roo, el Partido del Trabajo ha hecho el vacío, sin la presencia de sus dirigentes en los eventos de las designaciones de Rosi Bayardo y Eugenio Gino Segura, respectivamente.

Las únicas tres designaciones de Morena para futuros candidatos a gubernaturas que han contado con el respaldo del PT son las de Sinaloa, con Imelda Castro; Querétaro, con Santiago Nieto, y Aguascalientes, con Nora Ruvalcaba.