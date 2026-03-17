Detienen a mujer de 27 años por golpear a su novio

Una mujer fue detenida por presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental tras una discusión ocurrida al interior de un domicilio en la colonia Valle Verde, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría atacado al hombre luego de que comenzaran a recordar situaciones del pasado, lo que derivó en un altercado que terminó con lesiones visibles en la víctima.

La presunta agresora fue identificada como Ángeles Yamileth, de 27 años de edad, quien fue detenida este lunes 16 de marzo alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Alondra y Gorrión, en dicho sector del poniente de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de patrullaje en la zona cuando recibieron un reporte a través del sistema C4 que alertaba sobre un caso de violencia familiar.

Tras recibir el aviso, los oficiales se movilizaron de inmediato hacia la ubicación señalada para verificar la situación.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 28 años de edad, quien señaló que momentos antes se encontraba conviviendo con su pareja sentimental dentro del domicilio.

El hombre relató a los policías que, repentinamente, la mujer adoptó una actitud agresiva y se abalanzó sobre él, comenzando a rasguñarlo en distintas partes del cuerpo.

Durante el forcejeo, el afectado resultó con lesiones en el rostro, cuello y pecho, provocadas presuntamente con las uñas.

Ante la agresión, el hombre indicó que logró quitársela de encima y posteriormente solicitó el apoyo de las autoridades, temiendo que la situación pudiera escalar aún más.

Tras escuchar el señalamiento del afectado y observar las lesiones, los oficiales procedieron con la detención de la mujer en el lugar de los hechos, a petición del propio denunciante.

La presunta agresora fue trasladada posteriormente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargará de determinar su situación legal en las próximas horas.

El caso quedó registrado como un hecho de violencia familiar, delito que continúa siendo atendido por las autoridades municipales ante los reportes que se presentan en distintos sectores de la ciudad.

Policías entrevistaron a la víctima, hombre de 28 años, quien relató que se encontraba conviviendo con su pareja dentro de un domicilio, pero la mujer tomó una actitud agresiva. Foto: Especial/ABC Noticias

Detienen a mujer en posesión de 201 dosis de droga

Una mujer fue detenida en posesión de más de 200 envoltorios de cocaína y cristal luego de llamar la atención de los uniformados por insultar a transeúntes en calles de Monterrey.

La policía municipal detuvo a Nancy C, de 34 años, originaria del estado de México. La captura se realizó en el cruce de Aramberri y Jiménez, justo en el área del Mesón Estrella, la noche del lunes.

Los elementos policiacos realizaban labores de vigilancia cuando observaron que la mujer insultaba a los transeúntes y al ver la presencia de las autoridades tomó una actitud sospechosa por lo que se aproximaron. Al acercarse los uniformados vieron que arrojó a la banqueta una mochila color rosa.

Tras una revisión encontraron 201 envoltorios de distintos tipos de droga, 114 de una sustancia sólida parecida a la cocaína y 87 dosis de una sustancia similar al cristal. También traía entre sus pertenencias 3 mil 830 pesos en efectivo, una báscula gramera, una bolsa de mujer y un teléfono celular.

Las autoridades investigan las actividades ilícitas a las que se dedicaba la presunta en esa zona del centro de la ciudad", precisó la autoridad municipal.

La sospechosa fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

jcp