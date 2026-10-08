Detienen a joven que esperaba afuera de una secundaria con un bate de béisbol

Un joven que se encontraba en las inmediaciones de una escuela secundaria con bate de béisbol y alterando el orden, fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango.

Los uniformados se encontraban efectuando recorridos de prevención y combate al delito cuando detectan al joven al exterior de la escuela secundaria José Ramón Valdez, de la colonia Lomas de la Cruz.

El joven se encontraba alterando el orden y ante el temor de que hiriera a algún alumno de inmediato fue detenido y puesto a disposición del Juez Cívico Municipal para la responsabilidad que le resulte.

Secundaria instala detector de metales en Nuevo León

Por Luis Martínez Leija

La secundaria Manuel Rodríguez Vázquez de la colonia Tres Caminos Tercer Sector en Guadalupe, Nuevo León, donde incorporaron un detector de metales de marco completo, similar a los utilizados en los aeropuertos, para reforzar el control en el ingreso de los alumnos con celulares.

Luz Patricia Rojas, directora del turno vespertino, relató en entrevista para ABC Noticias que los estudiantes llegaron a esconder los celulares dentro de los calcetines o entre los pliegues de la ropa para burlar las revisiones y utilizar los dispositivos dentro del plantel.

Una vez en el interior, los alumnos suelen emplearlos para tomarse fotografías con el uniforme, ver contenido inapropiado, acosar a compañeros o incluso grabar a profesores sin su consentimiento.

La directora señaló que los conflictos también se presentan cuando la escuela intenta retirar un celular por alguna conducta de indisciplina.

En una ocasión, dijo, incluso fue amenazada con proceder legalmente.

No estoy quitando un celular, estoy deteniendo un celular porque hay una indisciplina, pero el papá piensa que yo me voy a quedar con él, que le estoy quitando algo de dinero, para nada. Hay una indisciplina, hay la evidencia, hay testigos”, explicó.

Rojas recordó que anteriormente la escuela utilizaba únicamente una varilla manual para realizar las revisiones, lo que permitía a los alumnos evadir el control al esconder los dispositivos en zonas donde el aparato no los detectaba.

Ante esta situación, la secundaria decidió invertir en un detector de metales de marco completo, previo a las nuevas restricciones para el uso de celulares en las escuelas anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que entrarán en vigor el 3 de noviembre.

El equipo se encuentra actualmente en una etapa de pruebas y concientización con los estudiantes y además de detectar celulares permitirá identificar otros objetos metálicos que pudieran representar un riesgo dentro del plantel, explicó la directora.

La directora explicó que también buscan que los alumnos conozcan el funcionamiento del equipo y comprendan la importancia de evitar el ingreso de objetos que puedan representar un peligro.