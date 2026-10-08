“Vamos a morir”, habitantes de Acapulco tras inundaciones provocadas por Simón; habilitan refugios 

Las lluvias de la tormenta tropical “Simón” sorprendieron a habitantes del puerto de Acapulco, Guerrero.

No se esperaban fuertes lluvias, según el pronóstico, pero alrededor de la 1 de la tarde la tormenta se desató.

“¡Wey! Ya vámonos (...) vamos a morir… Ya se lo está llevando”, gritaban habitantes tras ver como el agua arrastraba los autos.

En pocos minutos las calles, avenidas y algunas viviendas se inundaron.

Vehículos eran arrastrados por las corrientes de agua, algunos estacionados y otros mientras eran conducidos.

Reproducir

"Una horrible lluvia, el agua me llegaba a las rodillas, tuve que bajarme caminando a traer a mi hijo y a mi hija a la escuela y resulta que aquí ya no hay paso para entrar a mi domicilio (...) es que en la mañana vimos oscuro, pero no dijeron suspendan clases, suspendan labores, no nos imaginamos la magnitud del agua", señaló Mariza Ólea, habitante de Acapulco.

Sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Palmas un deslave derribó árboles y postes de luz. Es la principal salida de Acapulco hacia la región Costa Grande.

Se registraron inundaciones en el centro, en la colonia la fábrica, sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, y afectaciones en la avenida Escénica.

Cientos de vehículos quedaron varados por interrupciones en la circulación

En la zona de playas se suspendieron todas las actividades; prestadores de servicios y bañistas salieron a resguardarse.

Algunos negocios y viviendas resultaron inundados.

"Empezó un llovedero tan fuerte tan fuerte que en segundos empezó a subir el agua. Nos empezamos a desesperar y empezamos nosotros a buscar la manera de cómo salvar nuestras vidas. Adentro de mi local llegó a la mitad, medio metro se puede decir", comentó Mariana Urióstegui, comerciante.

"El refri ya hasta flotó, cayó, pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Aguantar y soportar. Pensar y trabajar otra vez", agregó Alejandro, otro de los afectados.

Habilitan refugios temporales

Elementos del Ejército implementaron el Plan DN-III para auxiliar en el transporte de la población en camiones, al igual que vehículos de emergencia de protección civil y patrullas.

Tras las lluvias no se reportaron personas lesionadas.

En tanto, el Gobierno de Guerrero habilitó 34 refugios temporales en Acapulco para brindar resguardo a la población ante los efectos de la tormenta tropical “Simón”.