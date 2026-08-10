Detienen a Irvin de la Cruz Pisté Canul, alcalde de Kinchil, Yucatán

El presidente municipal de Kinchil, Irvin de la Cruz Pisté Canul, fue detenido este lunes en esta localidad y trasladado a Mérida, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La ficha consultada en el sistema oficial señala a la SSPC como la autoridad que efectuó la detención y establece como autoridad a disposición el Centro de Justicia Penal Federal en Mérida, Yucatán.

El registro indica además que el lugar de la detención fue Kinchil, Yucatán, específicamente en la colonia Centro, sobre la calle 21, entre las calles 18 y 20, frente al parque principal y cerca de la iglesia de la localidad.

La detención se dio a conocer luego de que durante la tarde se registrara un operativo de elementos federales en el Palacio Municipal de Kinchil, donde habitantes y trabajadores observaron el movimiento de unidades oficiales.

De acuerdo con testigos, una unidad ingresó hasta la zona del Ayuntamiento y posteriormente salió escoltada. En el vehículo habría sido trasladada una persona, lo que generó versiones sobre la detención del alcalde.

La información fue posteriormente corroborada mediante la consulta del Registro Nacional de Detenciones, en la que aparece el nombre de Irvin de la Cruz Pisté Canul y se establece que se encontraba en traslado hacia el Centro de Justicia Penal Federal en Mérida.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían dado a conocer el motivo de la detención ni la situación jurídica del presidente municipal. Tampoco se había informado oficialmente sobre los delitos que, en su caso, se le imputen.

Pisté Canul es el actual presidente municipal de Kinchil para el periodo 2024-2027. La detención ocurre en medio de un fuerte despliegue de seguridad en el municipio y se está a la espera de que las autoridades federales proporcionen información oficial sobre el procedimiento.

En Colima sentencian a exalcalde por abuso sexual

Por Abraham Acosta

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó que un tribunal dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Carlos Antonio “N”, ex presidente municipal electo de Coquimatlán, presuntamente tras ser encontrado penalmente responsable del delito de abuso sexual en agravio de un adolescente de 13 años.

De acuerdo con la dependencia, la resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, luego de que el Ministerio Público presentara durante el juicio las pruebas que, a consideración del órgano jurisdiccional, acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2024 en un domicilio del municipio de Coquimatlán, donde presuntamente el entonces imputado realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la representante legal del menor. Posteriormente, la Fiscalía integró la carpeta de investigación, obtuvo una orden de aprehensión y llevó el caso ante un juez, quien finalmente emitió la sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, la resolución judicial contempla el pago de una multa y la reparación integral del daño a favor de la víctima.

Carlos Antonio “N” fue detenido la madrugada del 2 de septiembre de 2024 por agentes de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos que le fueron imputados.

Su captura ocurrió apenas tres meses después de haber resultado ganador de la elección para la presidencia municipal de Coquimatlán, postulado por la coalición PAN-PRI, y poco más de un mes antes de la fecha programada para asumir el cargo.