Caen “El Guma” y “La Loba”, líderes del grupo delictivo Gente del Guano
La Defensa informó del arresto de José “N”, alias “El Guma” y Leobarda “N”, alias La Loba, líderes del grupo delictivo Gente del Guano, afines al Cártel del Pacífico
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó del arresto de José “N”, alias “El Guma” y Leobarda “N”, alias La Loba, líderes del grupo delictivo Gente del Guano, afines al Cártel del Pacífico.
Ambos presuntos criminales fueron capturados en la ciudad de Chihuahua el pasado 8 de julio.
La Defensa informó que “El Guma” es colaborador cercano y guardia personal de Aureliano “N”, alias “El Guano”, quien es líder de la facción Gente del Guano.
Durante su detención se les aseguraron un importante armamento, droga, miles de cartuchos y aparatos de telefonía móvil.
Ambos fueron llevados a las instalaciones de la FGR en la capital del estado de Chihuahua y permanecen vigiladas por unos 50 militares y de la Guardia Nacional.