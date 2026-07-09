Caen “El Guma” y “La Loba”, líderes del grupo delictivo Gente del Guano

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó del arresto de José “N”, alias “El Guma” y Leobarda “N”, alias La Loba, líderes del grupo delictivo Gente del Guano, afines al Cártel del Pacífico.

Ambos presuntos criminales fueron capturados en la ciudad de Chihuahua el pasado 8 de julio.

La Defensa informó que “El Guma” es colaborador cercano y guardia personal de Aureliano “N”, alias “El Guano”, quien es líder de la facción Gente del Guano.

Durante su detención se les aseguraron un importante armamento, droga, miles de cartuchos y aparatos de telefonía móvil.

Ambos fueron llevados a las instalaciones de la FGR en la capital del estado de Chihuahua y permanecen vigiladas por unos 50 militares y de la Guardia Nacional.