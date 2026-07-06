Detienen a expolicía municipal acusado de tortura en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rubén “N” por su probable participación en el delito de tortura, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Los Reyes de Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, el 28 de abril de 2022 la víctima se encontraba en la vía pública de la Junta Auxiliar de San Juan Acozac, cuando arribaron diversos elementos de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez.

Durante la intervención, presuntamente fue agredida físicamente, sometida y asegurada por los entonces servidores públicos.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar el mandamiento judicial correspondiente contra el probable responsable.

El 3 de julio de 2026, personal de la Unidad de Apoyo Policial ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la ciudad de Puebla, acción que permitió dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Rubén “N”.

Tras su detención, el imputado quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que mantiene su compromiso de investigar conductas atribuidas a servidores públicos que atenten contra la integridad y dignidad de las personas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.