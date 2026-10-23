Detienen a director de la Policía Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco

El director de la Policía Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas “N”, fue detenido este viernes durante un operativo coordinado por autoridades estatales, como parte de acciones de seguridad e investigación.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó, mediante un comunicado, que se realizaron cateos en el municipio, los cuales derivaron en la detención de varias personas, entre ellas el titular de la Dirección de Seguridad Pública municipal.

Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca resguardan la zona tras la captura de Cleofas "N", jefe de la policía de Emiliano Zapata. Especial

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

La Fiscalía estatal señaló que las acciones forman parte de las investigaciones en curso.