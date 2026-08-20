Detienen a cuatro integrantes de “Los Chapitos” en Chiapas

Durante un operativo en Puerto Madero, municipio de Tapachula, Chiapas, fueron detenidos cuatro supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, “fracción de Los Chapitos”, a quienes se les aseguró un arsenal.

Los detenidos fueron acusados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

Entre los detenidos se encuentran un sujeto de origen guatemalteco y dos más cuentan con ordenes de aprehensión en Guatemala.

Armas aseguradas Foto: Especial

En el operativo no hubo enfrentamiento entre policías y miembros del Cártel de Sinaloa.

Durante el operativo también fueron aseguradas tres armas largas, cartuchos de distintos calibres, mariguana y un vehículo Volkswagen Teramont.

Los sujetos detenidos están relacionados con el paso de droga en la frontera de México con Guatemala.