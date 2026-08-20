Detienen a cuatro integrantes de “Los Chapitos” en Chiapas
En el municipio de Tapachula, Chiapas, fueron detenidos cuatro supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, “fracción de Los Chapitos”
Durante un operativo en Puerto Madero, municipio de Tapachula, Chiapas, fueron detenidos cuatro supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, “fracción de Los Chapitos”, a quienes se les aseguró un arsenal.
Los detenidos fueron acusados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.
Entre los detenidos se encuentran un sujeto de origen guatemalteco y dos más cuentan con ordenes de aprehensión en Guatemala.
En el operativo no hubo enfrentamiento entre policías y miembros del Cártel de Sinaloa.
Durante el operativo también fueron aseguradas tres armas largas, cartuchos de distintos calibres, mariguana y un vehículo Volkswagen Teramont.
Los sujetos detenidos están relacionados con el paso de droga en la frontera de México con Guatemala.