Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a cuatro hombres mediante órdenes de aprehensión, por su presunta participación en los disturbios y daños ocasionados en la Presidencia Municipal de Camargo durante una protesta registrada el pasado 10 de noviembre.

Los aprehendidos son Julio “N”, Marcelino “N”, Francisco “N” y José “N”, y de acuerdo con un comunicado, las órdenes judiciales derivan de investigaciones por la probable comisión de delitos relacionados con atentados contra la paz pública, daños a los bienes del Estado y los municipios, así como pandillerismo.

Los hechos que se les señalan ocurrieron después de que alrededor de un centenar de personas se concentraran frente a la Presidencia de Camargo para exigir la destitución de la presidenta municipal Ernestina Perales Ortiz.

Los manifestantes también denunciaron presuntos abusos de elementos de la Guardia Estatal y reclamaron mayor atención a los problemas de seguridad que enfrenta la población.

Durante la movilización, algunos participantes ingresaron al inmueble municipal y provocaron incendios, hechos que quedaron registrados en videos difundidos posteriormente en redes sociales.

El caso ocurre en una región donde la disputa entre organizaciones criminales ha generado episodios recurrentes de violencia.

La captura ocurre dentro de una posibilidad de que grupos delictivos intervengan o presionen a personas para participar en movilizaciones.

Camargo ocupa una posición geográfica estratégica en la frontera de Tamaulipas con Nuevo León y cuenta con caminos rurales que conectan con otros municipios de la franja fronteriza, entre ellos Miguel Alemán, desde donde existen rutas hacia Estados Unidos.

La región también arrastra antecedentes de violencia. En 2021, Camargo fue escenario de una masacre en la que murieron 19 personas, 17 de ellas migrantes originarios de Guatemala y dos mexicanos dentro de una disputa de grupos criminales.

Por estos hechos fue procesado un grupo de elementos del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.