México pide al FBI explicar participación en operativo contra 'El Mayo' Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó al gobierno de Estados Unidos y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de información sobre el presunto traslado de Ismael El Mayo Zambada a territorio estadunidense y la posible participación de autoridades de ese país en territorio mexicano.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que, desde la administración anterior, el gobierno mexicano no ha recibido información suficiente sobre este caso, por lo que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a solicitar a la FGR que determine si se cometió algún delito durante el proceso.

Asimismo, pidió que la Fiscalía requiera información de manera directa al FBI y que informe públicamente sobre el estado de las investigaciones iniciadas durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, hoy embajador de México en el Reino Unido.

Está pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República ver si hay algún delito en todo este proceso. Y también que solicite información de manera directa al FBI. Ya le estamos pidiendo también a la FGR que informe, ya sea hoy o mañana, de las investigaciones que entonces se realizaron sobre este caso y de las que permanecen abiertas", expresó Sheinbaum.

El FBI reveló estas fotos inéditas del arresto en EUA de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López hace casi dos años. Especial

En la misma conferencia, la secretaria de Gobernación realizó un recuento de los hechos relacionados con la aeronave en la que Ismael El Mayo Zambada fue trasladado a Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de las acciones emprendidas en Sinaloa desde octubre de 2024. Informó que se han desplegado 16 mil 440 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; además, se ha detenido a 2 mil 540 personas, asegurado 94.5 toneladas de droga, decomisado 5 mil 900 armas de fuego y destruido 2 mil 414 laboratorios clandestinos.

Sheinbaum insistió en que es indispensable esclarecer si alguna agencia estadounidense intervino en territorio mexicano sin autorización y si el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, proporcionó información falsa al gobierno mexicano.

México es un país soberano. Hay una operación, México pregunta a Estados Unidos y Estados Unidos responde a través de la Embajada. Después surge una nota periodística con una versión que contradice lo que informó la Embajada. Entonces la pregunta es: ¿quién mintió o quién miente? Es un asunto relevante porque tiene que ver con la relación bilateral y no se puede decir una cosa al gobierno de México y después otra", subrayó la presidenta.