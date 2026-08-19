Detectan gusano barrenador en Sonora previo a reanudar exportaciones a EU

A cinco días de la reapertura de la frontera a la exportación de ganado en pie mexicano hacia Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en el municipio de Álamos, al sur de Sonora, con lo que esta plaga ya ha avanzado por prácticamente todo el territorio nacional, a excepción de la península de Baja California.

De acuerdo con el “Informe de casos activos del GBG”, que semanalmente actualiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Sonora, donde está programado el reinicio de la exportación para el próximo 24 de agosto a través de la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta hacia Douglas, Arizona, se convirtió en la entidad número 30 del país con casos activos de GBG.

Al corte de la semana epidemiológica número 33, en México hay mil 969 casos activos de gusano barrenador del Nuevo Mundo; Baja California y Baja California Sur son las únicas entidades sin la presencia de este parásito.

Especial

Recientemente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Sader y el Gobierno del Estado de Sonora confirmaron que el lunes 24 de agosto abrirán las puertas del muro fronterizo en la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, para reanudar el comercio de ganado en pie mexicano al mercado norteamericano; una actividad económica que lleva más de 635 días clausurada y que ha dejado pérdidas millonarias en ambos lados de la frontera.

Fue el 23 de noviembre de 2024 cuando el Gobierno de México reportó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal el primer caso de GBG y el USDA cerró las fronteras a la exportación de ganado mexicano. Desde entonces, han ocurrido aperturas intermitentes e intentos por recuperar este comercio, pero la plaga ha continuado avanzando.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento sobre posibles modificaciones en las fechas para la reapertura de la frontera, pero Álamos está fuera del radio de 300 kilómetros libres de GBG que marcan los protocolos sanitarios.