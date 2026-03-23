Destraban el plan B; mañana se vota: Mier

La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como plan B, avanzará en el Senado este martes luego de un día trabada.

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, aseguró anoche que el dictamen se aprobará hoy en comisiones.

Junto con Ricardo Monreal, líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Mier se reunió ayer durante dos horas con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo”, informó el político poblano.

Estaba previsto que este lunes las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos enviaran a sus integrantes el proyecto de dictamen del plan B, pero durante todo el día no ocurrió así.

Como norma, en el Senado se tiene la obligación de entregar los proyectos de dictamen con 24 horas de anticipación a la sesión de trabajo en la que se discutirá y aprobará.

Por su parte, Monreal reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum está consciente de que las reformas constitucionales en materia electoral conocidas como el plan B, podrían no prosperar.

¿Están consiente de que podría no prosperar el Plan B? Se le cuestionó a Monreal tras la reunión en Palacio Nacional.

“La presidenta está muy consiente y sabe que en la división de poderes y en el ejercicio del gobierno hay pesos y contrapesos, y obviamente es una de las hipótesis, y siempre hay que estar pendiente de ello”, expuso.

Reiteró su confianza en que en el Senado, el líder de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, pueda sacar adelante la negociación de las reformas constitucionales en materia electoral.