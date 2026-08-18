Destituyen a comandante y nueve oficiales en Álamo, Veracruz

La presión de los pobladores por la muerte de un ciudadano muy conocido en Álamo, Veracruz, obligó al alcalde José Arenas a destituir al comandante y nueve elementos del Mando Coordinado, por señalamientos de abusos.

De este modo el comandante Martín Marco Trujillo y nueve oficiales a su cargo fueron separados de su encargo.

El alcalde admitió que había antecedentes del actuar del cuerpo policiaco y lo último, el accidente que cobró la vida de un ciudadano muy estimado, fue “la gota que derramó el vaso”.

En entrevista, el alcalde señaló que hay quejas de al menos 18 agentes municipales quienes denunciaron abusos de autoridad, malos tratos y negligencias en el actuar de los uniformados y la situación se puso más crítica tras el accidente, lo que derivó en actos de protesta hasta llegar a la quema de una patrulla y una motocicleta.

La versión oficial apunta a que fue el conductor del automóvil particular quien hizo un “corte de circulación” que provocó su propia muerte; sin embargo, las imágenes de video captan la velocidad a la que iban los policías y que no lograron detenerse, lo que provocó una embestida.

Las investigaciones de las autoridades continuaban para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, pero la exigencia de los pobladores continúa.