Despliegan operativo en Reynosa, Tamaulipas, tras desaparición de empresario

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas desplegó un operativo conjunto con elementos de la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para localizar a Anwar Velázquez Salas, empresario y arquitecto de 41 años, reportado como desaparecido en Reynosa.

De acuerdo con Antonio Silva, primo del desaparecido, la última vez que supieron de él fue el pasado 15 de junio, alrededor de las 15:00 horas, cuando circulaba a bordo de su camioneta Toyota modelo 2016 por calles de la colonia Las Fuentes.0

Desde entonces no han vuelto a tener noticias suyas, por lo que presentaron una denuncia de inmediato.

En un video proporcionado por vecinos se observa cómo la camioneta sale del encuadre y, momentos después, un vehículo de color negro comienza a seguirla.

El último registro de actividad en su teléfono celular se ubicó en el ejido Los Cavazos, perteneciente a Reynosa, lo que motivó el despliegue de las corporaciones en esa zona.

“No hemos tenido comunicación con él desde ayer. En Reynosa somos uno, y en Reynosa somos más los buenos”, dijo Silva al solicitar el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del empresario.

Anwar es de complexión regular, tez aperlada, barba entrecana, ojos cafés claro, nariz recta y cabello negro ondulado; mide un metro con 73 centímetros.

Vestía pantalón gris, camiseta azul oscuro con una imagen de osos jugando golf, gorra azul, lentes oscuros de pasta, un anillo de compromiso y tenis negros con azul.

Las autoridades pidieron que cualquier información se reporte de inmediato al número de emergencias 911.