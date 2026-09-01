Desechan amparo del “R1” contra extradición a EU

Un juez federal desechó la demanda de amparo promovida por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, contra una posible extradición o expulsión a Estados Unidos, país donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y posesión de arma de fuego.

Ramón Ángel “N”, identificado por las autoridades como presunto líder de “Los Rs”, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también es señalado como supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

La demanda fue analizada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca.

El juzgador concluyó que el recurso era improcedente porque buscaba frenar actos que, al momento de presentarse la solicitud, no habían ocurrido ni se encontraban en proceso de ejecución.

La defensa de “R1” señaló como responsables a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a otras autoridades federales.

Aunque el escrito no precisaba con claridad el acto que pretendía combatir, el juez realizó una revisión integral y estableció que el objetivo era impedir una eventual orden de destierro, expulsión o extradición.

Tal precisión se realiza (…) en atención a la obligación del órgano jurisdiccional de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la promovente y no solamente lo que en apariencia indicó”, señala el expediente judicial.

Tras definir el alcance de la petición, Niño Jiménez determinó que no existía un acto concreto que pudiera ocasionar una afectación inmediata a los derechos del detenido. Por esa razón, descartó iniciar el juicio constitucional.

En la resolución se explica que el amparo no procede frente a acontecimientos cuya realización es incierta.

Para admitir la demanda, añadió el juez, el acto reclamado debe existir en el momento en que se presenta el recurso y producir una modificación real en la situación jurídica de quien solicita la protección federal.

“El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta”, puntualizó el juzgador.

Agregó que únicamente puede analizarse una medida capaz de generar una afectación “real y actual” en la esfera jurídica de la persona quejosa.

Ramón Ángel “N” fue acusado en la Corte Federal del Distrito de Columbia por conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, además de un cargo relacionado con la posesión de arma de fuego.

El desechamiento del amparo no constituye una autorización para extraditarlo ni resuelve el fondo de las imputaciones.

La determinación se limita a establecer que, por ahora, no existe un acto de entrega, expulsión o destierro susceptible de ser impugnado mediante ese recurso.