De panteones, a ser fosas clandestinas; nueva estrategia del crimen organizado

CIUDAD VICTORIA, Tamps.— El hallazgo de restos humanos en tumbas de panteones municipales de Miguel Alemán, Tamaulipas, reveló una nueva táctica del crimen organizado para ocultar víctimas y encendió alertas entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Algunos de los restos hallados estaban encimados y aún conservaban la ropa. Alfredo Peña

“Jamás nos íbamos a imaginar que tendríamos que buscar en las tumbas de personas finadas”, dijo Edith González Treviño, coordinadora del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

El descubrimiento ocurrió los días 21 y 26 de agosto, cuando un habitante que acudió a visitar la tumba de un familiar notó que una sepultura en aparente abandono mostraba restos humanos que no correspondían con la persona originalmente enterrada.

El hallazgo fue denunciado al colectivo.

“Nos habían alertado anteriormente que buscáramos en las cosas comunes que los mismos grupos organizados entraban con máquinas y los depositan, los inhumaban de manera clandestina en los mismos panteones, más nunca hubo una certeza del lugar exacto”, dijo González.

De acuerdo con el colectivo, una parte de los restos se encontraba en esa sepultura y el resto en otra tumba cercana, por lo que solicitaron la intervención del personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para realizar la exhumación correspondiente y abrir una carpeta de investigación que permita esclarecer cómo llegaron los restos a ese lugar y determinar la identidad de la víctima.

“Ahora sí que dio un giro inesperado porque resulta que los están depositando, los están inhumando en las tumbas de las mismas personas que están fallecidas”, confesó.

Otros dos panteones fueron el de La Soledad, en el ejido Los Ángeles, y La Barda, también en Miguel Alemán.

“En este, caso las tumbas estaban semiabiertas y se pudieron localizar los restos sobre la superficie”, comentó.

Dijo que en el caso del panteón de La Soledad localizaron tres cuerpos y en lo que respecta al camposanto La Barda un número aún no especificado de restos, a los cuales además les echaron cal para disminuir los olores fétidos.

“Exigimos a las autoridades estatales y municipales tomen los protocolos y medidas urgentes ante esta problemática”.

Las características del hallazgo apuntan a una nueva forma de operar de los grupos criminales: los restos presentaban cinta adhesiva gris a la altura de la cabeza y las manos atadas, lo que sugiere que la víctima fue maniatada antes de morir.

González Treviño señaló que este hallazgo plantea un nuevo reto para las labores de búsqueda y podría reducir la esperanza de encontrar a un familiar desaparecido.

“No podemos ir por ahí abriendo tumbas para descartar que se encuentren nuestros familiares”, expresó.

Dijo que la alerta es un llamado a las autoridades, para que activen e implementen los protocolos de seguridad.

“Son panteones municipales, sin ningún protocolo, sin ninguna seguridad; entran los grupos armados como por su casa y ahí mismo los esconden en sus narices”.

Dijo que a pesar de la denuncia las autoridades no reaccionaron.

“Hasta ahorita no han hecho ningún posicionamiento de qué van a hacer al respecto”.

La activista informó que, en lo que va del año, su organización ha realizado 110 acciones de búsqueda, de las cuales 39 han arrojado resultados positivos, principalmente en los municipios de Miguel Alemán y Reynosa.

De acuerdo con datos del periodo 2006-2024, en Tamaulipas se han contabilizado 713 fosas clandestinas, concentradas principalmente en los municipios del norte y centro del estado, zonas donde históricamente se ha registrado una cruenta disputa entre el grupo criminal Los Zetas y el Cártel del Golfo.