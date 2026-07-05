Condenan a más de 77 años de prisión a dos por desaparición de persona y robos en Querétaro

Dos hombres identificados como Miguel N y Diego N fueron sentenciados a 77 años y tres meses de prisión tras ser encontrados culpables de los delitos de desaparición cometida por particulares agravada, así como de robo a casa habitación y robo calificado, por hechos registrados en el municipio de Ezequiel Montes, Querétaro.

De acuerdo con la investigación presentada durante el juicio oral, entre el 22 y 23 de marzo de 2024 los ahora sentenciados irrumpieron en una vivienda ubicada en la comunidad de Bernal, donde privaron de la libertad a una persona y sustrajeron diversos objetos de valor, además de una camioneta.

Las indagatorias establecieron que la víctima permaneció desaparecida durante varios días y fue localizada sin vida ocho días después en una zona cerril de la comunidad de El Jagüey.

La Fiscalía también acreditó la participación de ambos sujetos en otro hecho delictivo ocurrido el 22 de abril de 2024, cuando presuntamente asaltaron con violencia una miscelánea en Ezequiel Montes, utilizando un arma de fuego para despojar a la víctima de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria e impuso a cada uno de los responsables una pena de 77 años y tres meses de prisión, además del pago de una multa superior al millón de pesos.

Como parte de la resolución judicial, los sentenciados también deberán cubrir la reparación integral del daño, que incluye la indemnización por la muerte de la víctima, el daño moral y psicológico ocasionado a sus familiares, así como la restitución del teléfono celular y la reparación correspondiente por el robo cometido contra la segunda víctima.