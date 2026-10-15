Derrame de hidrocarburo afecta a comunidades de Jáltipan y Chinameca, Veracruz

Un derrame de hidrocarburo contaminó el río Chacalapa y obligó a suspender toda actividad de pesca y uso doméstico del agua en la zona limítrofe entre Jáltipan y Chinameca, Veracruz, donde autoridades municipales emitieron una alerta sanitaria ante la presencia de una mancha aceitosa que se extendió por más de seis kilómetros.

Pescadores y habitantes denunciaron que el producto, de olor penetrante y textura espesa, comenzó a aparecer desde el martes, pero fue confirmado ayer por Protección Civil y personal del Ejército que ingresó al afluente para contener la expansión.

La cooperativa Puente Rancho Viejo reportó afectaciones directas a por lo menos 40 pescadores, quienes documentaron cómo el hidrocarburo se adhiere a lanchas, remos, redes y vegetación ribereña, inutilizando el equipo y dejando sin ingresos a las familias que dependen del río.

Pescadores resultaron afectados Foto: Especial

“No podemos pescar nada, todo está contaminado”, acusaron los trabajadores, quienes exigieron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para determinar el origen del derrame y garantizar la reparación del daño.

El Ayuntamiento de Chinameca ordenó la suspensión total del uso del agua del Chacalapa para beber, cocinar, asearse, regar cultivos o realizar cualquier actividad doméstica, al advertir riesgos para la salud por la presencia del hidrocarburo.

En un comunicado, la administración municipal confirmó que se colocaron cordones oleofílicos y barreras de contención para evitar que la mancha avance río abajo, mientras se realizan muestreos y análisis para identificar el tipo de sustancia vertida.

Habitantes y pescadores señalaron como presunto punto de origen la zona industrial de PMV Minera, en Jáltipan, donde hace un mes ocurrió una explosión en un pozo de salmuera que utilizaba diésel en su operación.

No obstante, las autoridades ambientales no se han pronunciado respecto a este nuevo daño ambiental.

Elementos del Ejército, técnicos de Protección Civil y representantes de la compañía permanecen en el sitio para supervisar las labores de contención y saneamiento.

Las autoridades locales advirtieron que el impacto económico y ambiental podría extenderse durante semanas si no se determina con precisión la fuente del derrame y se aplican medidas de remediación inmediatas.