Camión choca contra panal y desata feroz ataque de abejas en Veracruz

Momentos de intensa alarma y zozobra se vivieron la tarde de este jueves 15 de octubre en el centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, luego de que un ataque masivo de abejas dejara un saldo preliminar de al menos siete personas hospitalizadas —entre ellas una adulta mayor— y obligara al cierre intempestivo de varias calles.

El percance ocurrió en las inmediaciones del cruce de las calles Ignacio de la Llave y 16 de Septiembre. De acuerdo con los primeros reportes, el altercado se originó cuando un camión rozó e impactó accidentalmente parte de un panal situado en la copa de un árbol, lo que provocó que miles de insectos se enfurecieran y dispersaran a gran velocidad por el perímetro.

En cuestión de minutos, las abejas comenzaron a picar a las personas que caminaban por el sector e incluso a quienes permanecían al interior de sus vehículos estacionados o atrapados en el tráfico. Ante el pánico generalizado, comerciantes de la zona intervinieron para auxiliar a una mujer de la tercera edad que recibía múltiples picaduras, logrando ponerla a salvo al refugiarla dentro de un local comercial.

Al menos siete de los afectados tuvieron que ser auxiliados y trasladados de urgencia al hospital IMSS-Bienestar para recibir atención médica especializada.

La contingencia movilizó a efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y a elementos de Protección Civil municipal, quienes desplegaron un cerco de seguridad y restringieron el paso vehicular y peatonal para acordonar el área afectada y realizar las labores de retiro del panal.

El director de Protección Civil de Coatzacoalcos, David Esponda Cruz, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar acercarse al cuadrante comprendido entre la calle Allende, entre Lerdo y Zaragoza, así como las inmediaciones de 16 de Septiembre.

“Es un enjambre, un panal que se alborotó y atacó a algunas personas. Lo que estoy insistiendo a los ciudadanos es que, por favor, si no tienen nada que hacer en la calle Allende o Zaragoza, no se muevan hacia allá”, advirtió el funcionario municipal.

Esponda Cruz explicó que las abejas tenderán a dispersarse y calmarse gradualmente con el paso de las horas siempre que no se les moleste, por lo que lamentó que algunos ciudadanos permanecieran en el sitio como curiosos exponiéndose a recibir ataques. Aunque los paramédicos atendieron inicialmente a siete personas, la dependencia municipal aclaró que se mantiene el conteo oficial de lesionados en coordinación con los centros hospitalarios.