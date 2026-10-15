Cae red familiar de “Carlitos Rugrats” tras cateos de la Marina en Culiacán

De las siete personas detenidas durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) en Culiacán, Sinaloa, cuatro son familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, señalado como objetivo prioritario para México y Estados Unidos por ser presunto líder de la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que las capturas se realizaron durante el cumplimiento de cinco órdenes de cateo en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, en Culiacán.

Las detenidas fueron identificadas como Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, primas de Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, y consideradas operadoras logísticas de la célula delictiva.

Los otros detenidos fueron identificados como Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, tía y tío de “Carlitos Rugrats”, respectivamente; así como Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez.

Durante las acciones fueron aseguradas tres armas de fuego largas, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos, dos paquetes con cocaína, dosis de narcóticos, dinero en efectivo, tres vehículos, un razer y una motocicleta.