En México, 40% de los menores de edad se ha enfrentado al ciberacoso

En el Senado se realizó la Primera Mesa de Trabajo del Pacto “Click Protegido”, con lo cual se busca comenzar los ejercicios de análisis para la elaboración de iniciativas legislativas que fortalezcan la prevención del ciberacoso y de la explotación sexual infantil.

El Pacto “Click Protegido” es la suma de esfuerzos entre organizaciones, instituciones, especialistas, legisladores y sociedad civil, que el pasado 27 de mayo fue firmado por senadores y representantes de la sociedad civil.

Entre los firmantes están los senadores Luis Donaldo Colosio y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano; Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena y Laura Esquivel Torres, del PAN, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Participación de niños y adolescentes

El presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio, señaló mediante un video mensaje, que las mesas de trabajo son parte del andamiaje integral que se tienen que construir con todos los sectores involucrados en las violencias que se dan en los entornos digitales.

Afirmó que en estas mesas participarán niñas, niños y adolescentes, porque sin ellos no se puede legislar a su favor, por eso uno de los temas principales a debatir será el reclutamiento de menores a través de plataformas digitales, para ello se tiene que presentar una propuesta consensuada.

Foto: Especial

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, indicó que el tema de la protección de niñas, niños y adolescentes en redes sociales, no se puede resolver solamente con el trabajo de los legisladores.

Por ello, abundó, se requiere de las escuelas, los padres de familia, las instituciones gubernamentales, los jóvenes y la organización civil.

Escenarios a los que se enfrentan

Asentó que todos los días, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a la violencia digital, pues de acuerdo con algunos datos en México el 30 por ciento de los adolescentes están expuestos a imágenes sexuales no deseadas

Asimismo, el 40 por ciento de los menores de edad se ha enfrentado al ciberacoso, en tanto que el 40 por ciento se sienten deprimidos y ansiosos por las redes sociales.

La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, mencionó que es importante hacer grandes mesas de trabajo para proponer lo que se debe regular en las Cámaras del Congreso, a fin de que tener iniciativas de ley que integren las voces de todos, incluida la de la niñez y la adolescencia.

Sostuvo que las nuevas generaciones “son una ciudadanía digital” que habita en este entorno de manera importante, por ello se requiere garantizar que pueden navegar de manera segura, consciente y corresponsable, de ahí que se requiere hacer un frente contra la violencia digital.

Foto: Especial

Karen de Aquino Morales, de 17 años, representante del grupo “Juntas y juntos por nuestros derechos” de la REDIM, aseveró que esta primera mesa de trabajo que convoca a todas y todos, es con la intención de revisar un hecho que no se puede seguir ignorando, que los entornos digitales se han convertido en parte de la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes.

Aseguró que, si bien desde estos entornos se desarrollan, expresan y ejercen su ciudadanía, es importante mirar que dentro de ellos se mueven diversos tipos de violencia que atentan contra sus derechos humanos como niñas, niños y adolescentes, que requieren acciones concretas, coordinadas y que pongan como prioridad su interés superior.

Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, destacó que en estas mesas se debe entender que un “click protegido” no quiere decir un “click limitado”, por lo que se debe terminar el falso dilema que para proteger se debe de limitar, lo que lleva a que juntos encuentren la forma de protegerlos, pero sin limitar sus derechos.