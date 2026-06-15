Denuncian fraude interno en la CNTE; reportan que 70% de maestros ya dejó CDMX

Este lunes 15 de junio, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México amanecieron con un importante número de tiendas de campaña desplegadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero muchas de ellas vacías.

De acuerdo con autoridades capitalinas, esta situación podría deberse a que 70 por ciento de los docentes ya tomó la decisión de regresar a sus estados.

Esto ocurre luego de que se conociera la presunta manipulación y alteración de los resultados de la consulta interna realizada el pasado sábado 13 de junio, denunciada por integrantes de la Sección 22 de Oaxaca.

Los inconformes señalaron que la dirigencia sindical utilizó cifras oficiales para justificar la continuidad de la huelga nacional y el plantón en la Ciudad de México.

Diversos sectores magisteriales denunciaron un desgaste profundo y exigieron una auditoría transparente de los votos, al acusar a los líderes de "desaparecer sufragios" con el único fin de presionar políticamente para obtener una reunión presencial con la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con documentos difundidos por integrantes de distintos sectores sindicales, los resultados de la consulta aplicada a las bases reflejarían una mayoría a favor de establecer un receso en las movilizaciones y levantar temporalmente el plantón nacional, sin abandonar las demandas centrales del movimiento.

Sin embargo, la dirigencia seccional informó públicamente que la opción mayoritaria fue mantener el paro laboral y continuar con las protestas en la Ciudad de México.

Según el concentrado elaborado por representantes sectoriales, en la consulta participaron 14 mil 521 trabajadores de la educación. De ellos, según los documentos difundidos, 7 mil 595 habrían votado por entrar en un receso de las acciones de protesta, mientras que 6 mil 926 respaldaron la continuidad del paro nacional, lo que representaría una diferencia de 669 votos a favor de suspender temporalmente el plantón.

No obstante, el informe difundido por la dirigencia presentó cifras distintas. En ese documento se reportó que 6 mil 337 docentes se pronunciaron por mantener la huelga y 6 mil 162 por el receso, lo que otorgó una ventaja de 175 votos a la opción de continuar con las movilizaciones.

Por lo pronto, este lunes integrantes de la Sección 22 de la CNTE intervinieron autobuses de pasajeros, tráileres y camiones en la caseta San Marcos, en la autopista México-Puebla.

Con pintura en aerosol escribieron en las carrocerías la frase: "Abrogación de la Ley ISSSTE 2007".

Hace unos días, el gobierno federal anunció que el diálogo sobre el futuro de la evaluación docente y el sistema de pensiones ya no se realizará exclusivamente con las dirigencias de la disidencia magisterial.

Las autoridades ya comenzaron una consulta directa, escuela por escuela, para escuchar la opinión de más de un millón de maestros en todo el país.