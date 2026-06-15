La CNTE  pide conversaciones de vuelta

De nuevo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tiene la intención de sentarse a la mesa de negociación con el gobierno federal.

Los maestros aseguraron que tienen voluntad para trabajar con las autoridades y rechazan estar involucrados en supuestos esquemas de venta de vacantes docentes.

“Hacemos un exhorto respetuoso para que hoy mismo se reanuden esos canales de comunicación, se restablezcan las mesas de diálogo", declaró Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas.

La petición de los profesores disidentes se da días después de que el gobierno suspendiera el diálogo, luego de cuatro mesas de trabajo que concluyeron sin acuerdos.

Desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), habían señalado que la dirigencia del sindicato no está dispuesta a negociar porque rechaza todas las propuestas del gobierno para atender sus demandas.

No obstante, los docentes aseguran que tienen la voluntad política para dialogar, pero que las propuestas de las autoridades no resuelven sus demandas completamente.

Expresaron su inconformidad luego de que este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum reiterara desde Palacio Nacional su rechazo a reunirse con ellos, pues “las declaraciones de hoy de la presidenta nos parecen desafortunadas porque no abonan en nada a la solución del conflicto, esas declaraciones obedecen, más que nada, a una incapacidad para ofrecer respuestas concretas a nuestras demandas”, señaló Orozco.