El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la fiscalía general de la República (FGR) contra la diputada local Lorena de la Garza Venecia y quienes resulten responsables por la fumigación realizada en el Parque El Dragón, ubicado en la zona de Sierra Alta, al sur de Monterrey, durante el paso migratorio de la mariposa monarca.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, durante una jornada de vacunación organizada por la legisladora, cuando una brigada vinculada a su equipo dispersó insecticidas en las áreas verdes y árboles del parque, donde descansaban ejemplares de esta especie.

La situación generó preocupación entre vecinos, ambientalistas y ciudadanos por las posibles afectaciones a la fauna silvestre.

La diputada Marisol González señaló que ningún integrante del Poder Legislativo tiene facultades para ordenar la fumigación de parques o espacios públicos, por lo que pidió esclarecer quién autorizó los trabajos por parte del Gobierno de Monterrey.

Asimismo, indicó que existe una petición ciudadana que supera las 300 mil firmas y que solicita la destitución de Lorena de la Garza, por lo que llamó al Congreso del Estado a revisar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las pruebas presentadas ante la autoridad federal se incluyó un pronunciamiento público de la propia Lorena de la Garza, en el que reconoció que su equipo realizó una fumigación que no debió llevarse a cabo, particularmente durante el paso de la mariposa monarca, y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Por su parte, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, explicó que la denuncia también responde a la exigencia ciudadana de que existan consecuencias por estos hechos y que las autoridades federales actúen conforme a la ley.

El documento presentado ante la FGR señala que los hechos podrían constituir delitos contemplados en los artículos 414 y 420, fracciones III y V, del Código Penal Federal, relacionados con daños al ambiente y a ejemplares de especies de fauna silvestre sujetas a protección especial.

Además, se solicitó a la Fiscalía realizar inspecciones ministeriales y peritajes ambientales en el lugar, identificar las sustancias químicas utilizadas, determinar las posibles afectaciones a la mariposa monarca y preservar las evidencias digitales relacionadas con el caso.

Con esta denuncia, Movimiento Ciudadano busca que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se garantice la protección de la biodiversidad.