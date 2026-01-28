¡Déjenme ver! Se arma cámara húngara en partido de futbol en Colima | VIDEO

Un partido de futbol amateur disputado en el Club Deportivo Estancia, en el municipio de Colima, terminó en una batalla campal que dejó personas lesionadas y encendió la preocupación sobre la violencia en el deporte comunitario durante el fin de semana pasado.

Los hechos ocurrieron el domingo 25 de enero, durante un encuentro de segunda fuerza entre los equipos La Estancia y Cuervos Dorados, cuando una discusión en las gradas escaló rápidamente a un enfrentamiento físico entre asistentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la pasión mal entendida transformó un espacio de recreación familiar en un escenario de violencia física, provocando indignación entre la comunidad deportiva del occidente del país.

De acuerdo con reportes preliminares, el altercado dejó al menos dos personas lesionadas, aunque no se realizaron detenciones en el lugar al momento de los hechos.

El partido fue suspendido

Según la reconstrucción oficial, el partido tenía menos de diez minutos de haber iniciado cuando el árbitro decidió suspender el encuentro, con el objetivo de que los jugadores intentaran calmar la situación que ya se había desbordado fuera del terreno de juego.

Posteriormente, el análisis de los videos permitió confirmar que los responsables de la riña no tenían relación directa con el partido en curso.

El Juez Cívico del municipio de Colima, Oswy Delgado Rodríguez, informó que ninguno de los jugadores de los equipos La Estancia y Cuervos Dorados estuvo involucrado en la pelea.

Detalló que, por instrucción del presidente municipal Riult Rivera Gutiérrez, se realizó un análisis minucioso de los hechos, revisando tanto los videos difundidos en redes sociales como grabaciones privadas.

Las personas involucradas no pertenecen a ninguno de los equipos ni forman parte de sus plantillas”, precisó el funcionario.

Identificados y posibles sanciones

Delgado Rodríguez señaló que las personas que iniciaron la riña se encontraban en el lugar desde un partido previo, y no tenían vínculo con el encuentro suspendido.

Dos personas ya fueron plenamente identificadas

Las autoridades indicaron que las personas identificadas serán citadas por alteración del orden público, analizarán sanciones por provocación de riña, molestias en espacio público y posible consumo de alcohol en la vía pública.

El juez cívico subrayó que la intervención de los jugadores fue únicamente para separar y apaciguar la pelea, quedando identificado un provocador principal, contra quien se procederá conforme a la ley.

Postura del Club Deportivo Estancia

Ante la gravedad del incidente, la directiva del Club Deportivo Estancia emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo absoluto y condena a cualquier acto de violencia.

El club enfatizó que la violencia no representa sus valores, su misión es la unión familiar, el respeto y la competencia justa y el espacio fue creado como un refugio de recreación comunitaria.

Este hecho no ocurrió de forma aislada. El mismo fin de semana se registró un ataque mucho más grave en un recinto deportivo en Guanajuato, lo que refuerza la preocupación por la seguridad en ligas amateurs a nivel nacional.

Habitantes de la zona expresan temor ante la posibilidad de que un partido de futbol vuelva a terminar en batalla campal en Colima, por lo que se espera una mayor intervención de las autoridades locales y medidas preventivas en eventos deportivos comunitarios.

asc