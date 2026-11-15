Defensa repele agresión en Nayarit; asegura arsenal, vehículos y equipo táctico

Durante acciones realizadas en el municipio de Jala, Nayarit, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional repelieron una agresión y cumplimentaron una orden de cateo, asegurando armas de fuego, drogas y vehículos, entre otros objetos, sin reportar personas detenidas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia indicó que la agresión al personal militar, por parte de civiles armados, ocurrió en el tramo carretero de Potrerillos-La Flor, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.

Se indicó que, tras el ataque, fueron aseguradas seis armas largas, 47 cargadores, mil 300 cartuchos, dos vehículos y diverso equipo táctico.

Previamente, el viernes 13 del presente mes, el personal de las comandancias de la Quinta Región Militar y 13 Zona Militar, en la localidad de Jomulco, cumplimentaron una orden de cateo.

El saldo del operativo fue el aseguramiento del inmueble, diez armas largas, 93 cargadores, 3 mil 807 cartuchos, 2 mil 100 kilos de mariguana y diverso equipo táctico.

La Defensa informó que, durante la presente administración, el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, han logrado el aseguramiento de 29 mil 047 armas de fuego, 5 millones 147 mil 632 cartuchos, 126 mil 727 cargadores y 138 mil 462 kilos de mariguana, con lo que se debilita a las estructuras criminales.

En relación con los operativos en Jala, se indicó que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Tepic, para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.