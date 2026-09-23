Defensa manda 600 elementos a Guanajuato

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Un contingente de 600 elementos del Ejército Mexicano fue desplegado vía terrestre, entre el 22 y 23 de septiembre, al estado de Guanajuato, desde diferentes puntos del país, para contribuir a las acciones de paz y seguridad en la entidad, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia indicó que se trata de medida realizada en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en apoyo a las autoridades municipales y estatales.

Se explicó que el personal militar desplegado se va a incorporar a los trabajos que realizan los integrantes de la 16 Zona Militar, para reforzar las tareas de seguridad pública.

La Defensa detalló que los 600 elementos del Ejército recibieron la instrucción de colaborar en los trabajos de patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en el estado; actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

Agregó que se continuará contribuyendo, de manera determinante, a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en Guanajuato.

Se realizarán, se indicó, acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en la entidad.