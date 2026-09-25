Sheinbaum celebra reducción del 54% de homicidios dolosos en Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Tabasco se redujo 54% el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026. Al realizar su conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco, la mandataria federal atribuyó la disminución a la estrategia de Atención a las Causas.

“En primer lugar, es la atención a las causas y los programas particulares del Gobierno de México, tanto los Programas del Bienestar, como las actividades que coordina la Secretaría de Gobernación en todo el estado de Tabasco y particularmente en Villahermosa, en el municipio de Centro. Y por otro lado el fortalecimiento de la policía estatal y su vinculación en los Gabinetes de Seguridad, con la Guardia Nacional y las instituciones federales, del fiscal del estado con la Fiscalía General de la República que ha llevado a detenciones. Son los dos brazos, por un lado: atender a los jóvenes, atender a la gente para evitar que se vinculen con algún grupo delictivo, protegerla de manera preventiva, y por otro lado, la cero impunidad", manifestó.

La presidenta Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo realizado por el gobernador Javier May Rodríguez a través de programas hechos particularmente para los ciudadanos, y que consideró se suman al trabajo del gabinete de seguridad federal.

“Si no estuviera trabajando con la gente, si no tuviera los programas que ha desarrollado, si no estuviera contenta la gente de Tabasco con el gobernador y el trabajo que se está haciendo, si no hay esa atención a las causas, difícilmente se pueden lograr los otros objetivos”, expuso.

En su intervención, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de delitos de alto impacto tuvo una reducción del 18% al pasar de 12.6 en 2024 a 10.3 en 2026 y destacó que el robo de vehículo presentó la mayor disminución, con una reducción de 51 por ciento respecto a noviembre de 2024.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez agradeció al gobierno federal los programas para el Bienestar, las becas y los apoyos al campo en la entidad.