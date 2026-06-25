Aseguran armas, vehículos y droga tras cateo en Durango

De nueva cuenta, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un inmueble ubicado en San Francisco del Manzanal, en la capital de Durango.

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron una ametralladora, 178 cartuchos, seis cargadores, ponchallantas, tres bolsas con mariguana, una camioneta, una retroexcavadora, dos cuatrimotos y tres vehículos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el agente del Ministerio Público de la Federación recibió una denuncia vía telefónica por parte de un elemento de la Guardia Nacional, quien informó que desde el exterior de un domicilio se observaban cartuchos para arma de fuego.

La dependencia federal obtuvo la autorización para ejecutar el cateo, en el que participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron seguridad perimetral.

El inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.