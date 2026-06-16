Decretan asueto por juego de la selección contra Corea del Sur en el Mundial

Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum decretó reducción de horario laboral y suspensión de actividades en oficinas y escuelas por el juego de la selección nacional de futbol contra Corea del Sur en el Mundial.

De acuerdo con la publicación, este miércoles, las oficinas del Gobierno federal concluirán labores a las 15:00 horas, en tanto que para el día 24 se plantea que se labore bajo el esquema de “home office”.

La medida está contemplada para las ciudades de México y Guadalajara.

La medida aplicará también para el próximo miércoles 24, cuando la selección enfrente a Chequia, en el estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.

“Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma: Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen labores presenciales a las 15:00 h y continúan a través de teletrabajo. Jueves 18 de junio: en la Zona Metropolitana de Guadalajara se implementa la modalidad de teletrabajo. Miércoles 24 de junio: en Ciudad de México las actividades se realizarán íntegramente por teletrabajo o esquemas flexibles. También aplica suspensión de clases en escuelas dependientes de la SEP”, señala la publicación hecha a través de las redes sociales del Gobierno de México.

La selección nacional de México tendrá su segundo juego en el Mundial el jueves a las 19:00 horas en el estadio Guadalajara, Jalisco.

La presidenta Sheinbaum ya decretó descanso en oficinas públicas y privadas, así como en todos los niveles escolares en la Ciudad de México el pasado 11 de junio, durante la inauguración del Mundial, cuando se enfrentaron México y Sudáfrica.