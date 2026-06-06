Una mujer fue captada por las cámaras de seguridad de una unidad de la Ruta 1 de Cuernavaca, utilizando la parte trasera del vehículo como baño. El hecho ocurrió el pasado 5 de junio alrededor de las 16:28 horas, mientras la unidad circulaba por la ciudad.

Vestida con una prenda roja, la pasajera permaneció varios minutos en los últimos asientos antes de descender con total tranquilidad, como si nada hubiera sucedido.

El video, de poco más de dos minutos y medio de duración, se viralizó el sábado 6 de junio en plataformas como X, Facebook e Instagram, generando una ola de indignación, repudio y llamados a sancionar este tipo de conductas.

Reacciones en redes sociales

En menos de 24 horas, las publicaciones acumulaban más de 20 mil vistas y decenas de comentarios. La mayoría calificó la acción como una falta de respeto hacia los demás pasajeros y el operador, con expresiones como “Qué asco” o “Háganla famosa para que le dé vergüenza”.

Otros usuarios intentaron minimizar el hecho, comparándolo con costumbres de otros países, mientras algunos plantearon preguntas más profundas sobre la falta de baños públicos, posibles problemas de salud mental o simple ausencia de civismo.

La Ruta 1, que conecta puntos como Universidad, Guacamayas, Jerusalén y Acatlipa, es una de las más utilizadas en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, junto a las rutas 4, 7, 9 y 13. Según el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el transporte público de Morelos realiza más de 300 mil viajes diarios con alrededor de 2,500 unidades en 36 rutas.