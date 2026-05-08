Policía de Guadalajara rescata a bebé de un año que gateaba sola en la vía pública

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, durante un recorrido de vigilancia preventiva en la colonia Lagos de Oriente, al oriente de la ciudad, localizaron a una bebé de apenas un año de edad que se encontraba sola, gateando sobre la banqueta y expuesta a los riesgos del tráfico y del entorno urbano.

Los agentes detuvieron su marcha, aseguraron a la niña y activaron los protocolos de protección a la infancia, conscientes de que cada segundo era crucial para evitar un accidente.

El hallazgo en plena vía pública

El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Crucero y Rublo, donde los oficiales vieron a la pequeña mientras se desplazaba sin supervisión.

La reacción inmediata de los policías fue detener la patrulla, descender y poner a salvo a la menor. En ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda de tutores, que implican recorrer la zona, entrevistar a vecinos y comerciantes, y verificar viviendas cercanas.

La búsqueda de los responsables

Tras asegurar a la bebé, los agentes iniciaron un operativo de reconocimiento en la colonia. Vecinos y comerciantes aportaron testimonios que permitieron ubicar una vivienda cercana con la puerta abierta. Al aproximarse, los oficiales se encontraron con una mujer que se identificó como la madre de la niña y reconoció plenamente a la menor.

La mujer explicó que la pequeña había salido de la vivienda sin que ella lo advirtiera, lo que derivó en que fuera localizada por los policías en plena calle. Aunque la situación generó alarma, la rápida intervención de los uniformados permitió que la menor regresara sana y salva a su hogar.

Una vez confirmada la identidad de la madre y el buen estado de salud de la niña, los agentes notificaron el caso al Ministerio Público de Ciudad Niñez, instancia encargada de supervisar la protección de menores en situaciones de riesgo. La autoridad ministerial instruyó la entrega de la infante a su tutora, bajo la condición de reforzar las medidas de cuidado y supervisión en el hogar.