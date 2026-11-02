Convocan trabajadores de módulos del INE a paro

Trabajadores de Módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) reparten entre ellos una convocatoria para realizar un paro nacional el próximo 9 de noviembre, debido al descontento que generó las malas condiciones en las que ellos prestan sus servicios y en contraste, el presunto contubernio de la expresidenta Guadalupe Taddei con proveedores para obtener beneficios económicos con dinero público.

En el primer mensaje se menciona que se solicitó al Consejo General considerar una retabulación salarial par el personal de los módulos de atención ciudadana y la respuesta que se recibió es que no hay presupuesto suficiente.

Actualmente estos trabajadores tienen un sueldo de 9 mil 500 pesos mensuales.

El anuncio digital difundido por redes sociales asegura que son casi 5 mil trabajadores y que aumentarles el sueldo implicaría 200 millones de pesos por lo que la petición fue "desechada y archivada".

"Pero el colmo del cinismo y descaro es ver cómo ese mismo cuerpo de consejeros presidido por Guadalupe Taddei gastaron millones de pesos en contratos a modo y favoritismos" dice la convocatoria, que considera "una burla y descaro ver como los de arriba se sirven con la cuchara grande mientras que a módulos solo migajas les dan".

El mensaje exige una nivelación de sueldos urgente y se difunde el hashtag "Paro nacional" y "Justicia Laboral".

En otra imagen difundida por whatsapp y redes sociales se convoca a "Paro Nacional el 9 de noviembre, Trabajadores del INE exigimos mejores condiciones de trabajo, Unidos por Nuestros Derechos, Dignidad Laboral para el INE".