CETYS Universidad primera universidad mexicana en recibir proclamación por el Condado de San Diego

CETYS Universidad hizo historia en Estados Unidos al convertirse en la primera universidad mexicana en recibir una proclamación por parte del Condado de San Diego, luego de que su Junta de Supervisores proclamó el 15 de septiembre de 2026 como "Día de CETYS en el Condado de San Diego"

La proclamación se realizó en el marco del 65 aniversario de CETYS Universidad, institución fundada en 1961 en Mexicali, Baja California, y reconoce la trayectoria de una universidad mexicana que durante más de seis décadas ha construido vínculos académicos, institucionales y de colaboración entre México y Estados Unidos.

La iniciativa fue impulsada por la Supervisora Paloma Aguirre, en reconocimiento a la contribución de CETYS al fortalecimiento de la educación y de los vínculos entre Baja California y la región de San Diego. El Dr. Fernando León García, Rector del Sistema CETYS Universidad, recibió la proclamación en representación de los estudiantes, docentes, colaboradores y egresados de la institución.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Junta de Supervisores de San Diego, y en especial a la supervisora Paloma Aguirre, por el extraordinario honor (...) Para CETYS, esta proclamación representa más que un reconocimiento a nuestros últimos 65 años. Nos sentimos sumamente orgullosos de formar parte de la comunidad de San Diego y Baja California, y esperamos seguir tendiendo puentes, creando sinergias, conectando oportunidades y compartiendo este futuro juntos.

Gracias a la Junta de Supervisores por reconocer el impacto de la educación, por valorar la importancia de la colaboración binacional y por compartir nuestra convicción sobre lo que esta región puede lograr cuando trabajamos juntos".

— Dr. Fernando León García, Rector del Sistema CETYS

Para CETYS, el reconocimiento también representa una expresión del papel que la educación superior puede desempeñar en una región donde la relación entre México y Estados Unidos trasciende la frontera geográfica y se construye cotidianamente a través de la movilidad de personas, conocimiento, talento y oportunidades.

Paloma Aguirre, Supervisora del Condado de San Diego, Distrito 1, declaró: "La educación es la herramienta más poderosa para salir adelante. Al abrir puertas y crear nuevas oportunidades, CETYS no solo prepara a sus estudiantes: transforma la vida de familias enteras y genera un impacto que dura por generaciones. Es un verdadero honor entregar esta proclamación histórica por primera vez a una universidad mexicana, reconociendo 65 años de una alianza que hace más fuerte a nuestra región y demuestra que la educación no conoce fronteras".

Fundada en 1961 en Mexicali, Baja California como una organización sin fines de lucro, CETYS Universidad ha desarrollado durante seis décadas una vocación internacional y una amplia red de colaboración con instituciones de educación superior, organizaciones y empresas de Estados Unidos.

Actualmente mantiene alianzas con 20 universidades estadounidenses que permiten desarrollar programas de movilidad, intercambio académico, investigación y formación internacional. La proclamación del "Día de CETYS en el Condado de San Diego" ocurre en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos enfrenta retos y oportunidades, particularmente en regiones fronterizas donde la colaboración binacional forma parte de la vida cotidiana.