Dan seis meses de licencia a maestro detenido por andar de huachicolero

El secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses, otorgó licencia por seis meses a un maestro, un día después de su detención en el estado de Puebla por el delito de huachicol.

Los hechos se registraron el pasado 27 de mayo cuando el maestro, identificado como José Carlos N, fue detenido en flagrancia en un operativo en el que participó la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y personal de Seguridad Pública de Pemex en el municipio de Huejotzingo, Puebla.

Durante su detención, el profesor fue sorprendido con una perforadora para tuberías, una pipa, una manguera de alta presión, cartuchos útiles y dos camionetas una con placas de Tlaxcala y otra con placas del estado de Michoacán. Por lo que fue detenido y presentado ante la autoridad federal, las herramientas, vehículos y cartuchos quedaron asegurados.

El documento de solicitud de licencia al que tuvo acceso Imagen Noticias está firmado por el secretario de Educación, Homero Meneses, y en él se establece que después del periodo establecido que son seis meses el profesor adscrito a la Dirección de Educación Primaria, deberá incorporarse a sus labores de docente.

Diversas fuentes explicaron que una solicitud de licencia no se tramita de un día para otro, se realiza de manera anticipada y tiene que ser de manera personal; por ello, piden que el secretario explique bajo qué criterios autorizó está licencia y si no está incurriendo en una violación de normatividad administrativa.

Semar inhabilita siete tomas clandestinas

En días pasados, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizó e inhabilitó siete tomas clandestinas herméticas durante distintos operativos realizados del 25 de mayo al 14 de junio en Puebla y Estado de México.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de recorridos de vigilancia e inspección en zonas donde se detectaron conexiones ilegales a ductos de hidrocarburos. De acuerdo con la información oficial, las tomas fueron ubicadas en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Ahuazotepec y Ecatepec de Morelos.

La Semar detalló que estos trabajos forman parte de las operaciones permanentes para combatir el robo de combustible y prevenir riesgos asociados con la manipulación irregular de ductos.

Con estos resultados, durante 2026 se han localizado e inhabilitado 121 tomas clandestinas herméticas, según el balance dado a conocer por la institución.

La dependencia destacó que la intervención oportuna de estos mecanismos ilícitos contribuye a reforzar la seguridad en las zonas afectadas y a reducir posibles daños a la población, al medio ambiente y a la infraestructura estratégica.