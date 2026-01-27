Dan descomunal golpiza a joven afuera de antro en SLP | VIDEO

Un joven resultó gravemente lesionado tras ser agredido por varios sujetos a las afueras de un centro nocturno ubicado en la calle Independencia, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, hecho que quedó captado en video y difundido en redes sociales.

Autoridades confirmaron que la víctima presenta traumatismo craneoencefálico, por lo que el caso es investigado por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la primera recopilación de información realizada por la PDI, el joven sufrió traumatismo craneoencefálico derivado de golpes, lo que podría constituir lesiones que ponen en riesgo la vida.

La fiscal general María Manuela García Cázares explicó que, debido a esta clasificación, el delito se persigue de oficio, sin necesidad de una querella formal por parte de la víctima.

Derivado de la clasificación de las lesiones, es decir, si se trata de agravios que ponen en riesgo la vida, el delito se persigue de oficio por parte del Ministerio Público”, puntualizó.

Dan golpiza a un joven afuera de un antro en San Luis Potosí. Captura de video

Agresión no fue de personal del Quack Quack

La titular de la FGE aclaró que, conforme a las líneas de investigación iniciales, la víctima no fue agredida por personal del establecimiento.

Este señalamiento es relevante para delimitar responsabilidades y evitar la criminalización indebida del negocio, mientras continúan las indagatorias para identificar a los agresores.

La Policía de Investigación ya acudió al hospital donde el joven recibe atención médica con el fin de tomar su declaración y recabar indicios clave.

Requerimos la declaración del muchacho para analizar qué parentesco o relación tenían los agresores con la víctima, si los conocía o no”, explicó García Cázares.

Las autoridades confirmaron que ya existe una línea de investigación activa para identificar a los presuntos responsables del ataque.

Investigación por golpiza afuera de antro

La FGE informó que ya fue iniciada una carpeta de investigación penal por la golpiza registrada a las afueras del antro Quack Quack, ubicado en la calle Independencia del Centro Histórico de la capital potosina.

El material videográfico difundido en redes sociales forma parte del análisis de contexto, aunque la Fiscalía reiteró que la investigación se sustenta principalmente en pruebas periciales y testimoniales.

