BASE, 40 años impulsando el comercio internacional y la tesorería empresarial

La institución cumple este hito en medio de un gran proyecto de transformación digital, proyectado para potencializar y agilizar su penetración de mercado y su apuesta de cash management para clientes enfocados en el comercio exterior.

"Hace 40 años nacimos con la convicción de que México necesitaba una banca cercana, especializada y capaz de anticiparse a los cambios del entorno económico. Nuestra historia está marcada por la confianza de miles de empresas que han crecido con nosotros y por una misión que sigue vigente: ser un aliado estratégico que ayude a transformar la volatilidad en certidumbre y lograr el crecimiento sostenible de las empresas que mueven al país", señaló Lorenzo Barrera, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE.

En su trayectoria, BASE es reconocido como una institución sólida y confiable por el mercado nacional e internacional, que atiende a cerca de 25 mil clientes y más de 12 mil empresas, muchas de ellas entre las compañías más dinámicas de México. Esto a través de sus 17 puntos de contacto en el país y su oficina de representación en Toronto, Canadá.

La institución facilita la gestión de pagos internacionales a través de una red de colaboración con cinco bancos corresponsales de primer nivel global. Esta conectividad permite y asegura la trazabilidad total de cada operación, permitiendo procesar más de 4 millones de transacciones anuales con la certeza absoluta de que los recursos llegarán a su destino en tiempo y forma.

Álvaro Barrera, vicepresidente ejecutivo del Consejo, destacó: "Como bien lo marca nuestro propósito, creemos en un futuro mejor para todos, haciendo las cosas bien y ayudándote a conseguir tus metas. En BASE trabajamos todos los días para que nuestros clientes puedan proteger sus márgenes, mejorar su planeación financiera y competir con mayor solidez en los mercados del mundo. Nuestro compromiso es seguir siendo el socio financiero que entiende su negocio y actúa de manera proactiva".

En tanto, Julio Escandón, director general, subrayó los resultados y la visión hacia 2026. "Los últimos años han sido de sedimentación para lograr mantener un crecimiento sólido y disciplinado. Nos hemos posicionado entre las instituciones más rentables y eficientes del sistema, con resultados históricos. Hacia 2026, seguiremos invirtiendo en tecnología, omnicanalidad y talento para fortalecer nuestra propuesta de valor, con el objetivo de consolidarnos como líderes en transferencias y pagos internacionales, siempre con el respaldo humano y la cercanía que nos distinguen".

Banco BASE ha acompañado a miles de empresas de sectores clave para la economía mexicana —como el automotriz, manufacturero, tecnológico y agroindustrial—, facilitando su crecimiento dentro y fuera del país, así como el establecimiento de compañías extranjeras en México a través de soluciones de soft landing.