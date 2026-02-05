Niños enfrentan riesgo ambiental por cercanía de sus escuelas con refinería de Dos Bocas

Por colindar barda con barda con la refinería Olmeca de Dos Bocas, que expone día con día a niñas y niños a graves riesgos ambientales, sanitarios y de protección civil, alrededor de 200 madres y padres de familia del jardín de niños "Agustín Melgar" y de la primaria "Abías Domínguez Alejandro", exigieron la reubicación inmediata de los planteles escolares.

En conferencia de prensa, las familias de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco, denunciaron que desde hace siete años han estado haciendo esta petición y hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de las autoridades escolares.

Padres piden reubicación de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas Especial

Los padres de familia explicaron que las escuelas se encuentran a menos de 500 metros de instalaciones de alto riesgo, como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, de donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico y potencialmente mortal.

Las familias de los menores afectados detallaron que esta situación viola flagrantemente la propia normatividad educativa, que prohíbe que escuelas estén cerca de instalaciones industriales peligrosas. A pesar de ello, acusaron que no existen protocolos de seguridad adecuados, ni alarmas, ni rutas claras de evacuación en los planteles.

Padres piden reubicación de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas Especial

"No podemos seguir así. Lo que era un verdadero Paraíso hoy es un lugar que enferma y amenaza todos los días a nuestros hijos", señalaron madres y padres de familia en la conferencia de prensa en la que exigieron una solución a su petición de reubicación.

Señalaron que desde el inicio de operaciones de la refinería de Dos Bocas, se han vuelto cotidianos los olores a gas, el ruido ensordecedor constante, la presencia de humo negro y la caída de partículas, así como síntomas de mareo, náuseas y problemas respiratorios en los menores, lo que incluso ha obligado a evacuar las escuelas en varias ocasiones.

Padres piden reubicación de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas Especial

"Ésta es una bomba de tiempo. Si un día ocurre un desastre, no habrá tiempo de correr. No se esperen a que pase una tragedia para actuar", advirtieron las familias a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Conexiones Climáticas, se sumaron a la exigencia de estas familias. "Es indignante que las niñas y los niños vean comprometida su salud y su futuro cuando están empezando a construirlo. Es inaceptable que, frente a riesgos conocidos y documentados, y violando normas vigentes, las autoridades responsables mantengan una omisión prolongada, aún teniendo las atribuciones y los recursos para actuar".

vjcm