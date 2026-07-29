Una llamada al 911 evitó que una familia perdiera 300 mil pesos por un secuestro virtual

Una llamada de emergencia permitió a corporaciones estatales y municipales desactivar un caso de secuestro virtual en Tulancingo, Hidalgo, donde dos menores de edad y un adulto fueron localizados con vida antes de que una familia entregara 300 mil pesos exigidos por presuntos extorsionadores.

La movilización comenzó luego de que familiares reportaron al número de emergencias 911 que recibían amenazas telefónicas y exigencias de dinero a cambio de la supuesta liberación de los menores. Con esa información, elementos de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda en un hotel de la zona centro del municipio, donde revisaron registros y cámaras de videovigilancia que confirmaron que las víctimas ya no se encontraban en el lugar.

Posteriormente, con apoyo del sistema de monitoreo del C5i y los datos aportados por los familiares, el rastreo se extendió a otros puntos de la ciudad hasta que las tres personas fueron encontradas en un hotel de la colonia San Luis.

Las primeras indagatorias indican que los afectados permanecían incomunicados y bajo presión constante de quienes realizaban las llamadas. Incluso mantenían videollamadas con ellos y les ordenaban trasladarse de un sitio a otro bajo el argumento de un supuesto operativo de seguridad.

Una vez resguardadas, las víctimas recibieron atención y acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar y ubicar a los responsables de la extorsión telefónica.