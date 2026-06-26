Crecen estragos por las metanfetaminas en México: Reporte de la UNODC

El mercado interno de metanfetaminas en México ha dejado de ser un eslabón de tránsito o producción para consolidarse como un problema de salud pública local.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), la provisión de tratamientos médicos por trastornos asociados al consumo de esta sustancia se incrementó 25 veces en el país durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023.

Generada con Gemini, con datos de la ONUDC.

Este fenómeno se ve reflejado de igual manera en el sistema de emergencias médicas, donde las admisiones hospitalarias vinculadas a estimulantes distintos a la cocaína se multiplicaron por siete en el mismo lapso.

El reporte califica la situación de México como el vivo ejemplo de un "mercado en desarrollo", donde la proliferación de sustancias no sólo genera dinámicas de tráfico transnacional, sino que agrava de forma acelerada los daños sanitarios a nivel doméstico.

Mientras que las autoridades de Estados Unidos sostienen que su propio mercado interno de metanfetamina continúa siendo suministrado de forma primordial por organizaciones criminales asentadas en territorio mexicano, los indicadores médicos en México confirman que una parte considerable del producto se está quedando y consumiendo en las comunidades locales.

Impacto en salas de urgencias y clínicas.

El crecimiento exponencial en la demanda de atención clínica revela la magnitud de la dependencia y la toxicidad de las sustancias en circulación clandestina.

De acuerdo con los datos compilados por la UNODC, a través de los cuestionarios oficiales reportados por los Estados miembros, el aumento de 25 veces en los tratamientos iniciados por uso de metanfetamina es un problema paralelo a la saturación en las salas de urgencias.

El incremento de siete veces en los ingresos hospitalarios de emergencia por consumo de estimulantes —categoría donde la metanfetamina es el principal componente— revela situaciones frecuentes de sobredosis, psicosis inducida o complicaciones cardiovasculares agudas.

Generada con Gemini, con datos de la ONUDC.

A nivel regional, la UNODC destaca que la metanfetamina figura de manera desproporcionada entre los tipos de drogas asociados a los trastornos más severos de salud.

Como parámetro en América del Norte, región económica donde se agrupa analíticamente a México, los usuarios de metanfetamina representan un porcentaje crítico de las personas con diagnósticos severos de adicción, superando en ciertos rubros el impacto clínico derivado del abuso de opiáceos tradicionales, como la heroína.

Innovación química y nexos globales

El informe detalla que la expansión global de esta sustancia es impulsada por cambios técnicos en los métodos de manufactura ilícita.

A partir de 2008, se identificó un viraje en América del Norte hacia el uso de 1-fenil-2-propanona (P-2-P) como vía química alternativa ante el endurecimiento de los controles internacionales sobre precursores médicos tradicionales como la efedrina y la pseudoefedrina.

Generada con Gemini, con datos de la ONUDC.

Este cambio de método no solo trajo consigo el abandono de los laboratorios pequeños en favor de instalaciones de escala industrial, sino que también propició la exportación de la experticia técnica de químicos mexicanos hacia otras latitudes del mundo.

La ONU documenta que la adopción de estos esquemas industriales basados en P-2-P en regiones de Europa y África fue facilitada por dicha transferencia de conocimientos, e incluso reporta la detección reciente de ciudadanos mexicanos vinculados a organizaciones delictivas en laboratorios clandestinos de metanfetamina localizados en el Sur de Asia.