La creatina ya no es solo para ganar músculo. Ahora también está entrando en la conversación sobre la salud cerebral

Durante años, la creatina fue vista como un suplemento exclusivo del gimnasio. Si entrenabas pesado, la conocías. Si no, probablemente nunca habías pensado en ella.

Hoy esa conversación cambió.

La creatina se ha convertido en uno de los ingredientes más investigados de la nutrición deportiva, y la ciencia está explorando un territorio mucho más interesante: su posible papel en la energía celular del cerebro, la memoria, el enfoque mental y el envejecimiento cognitivo.

En otras palabras, la conversación dejó de ser únicamente sobre levantar más peso. Ahora también trata de pensar mejor.

Y eso cambia todo.

El siguiente paso no era hacer otra creatina.

Era reinventarla.

En Vybes by Ismerely nos hicimos una pregunta sencilla:

¿Qué pasaría si una creatina pudiera trabajar para el cuerpo y también acompañar el rendimiento mental?

Así nació Trybe Creathy, una fórmula que combina Creatina Monohidratada con Cordyceps, Melena de León y Muña Peruana, una mezcla desarrollada para acompañar el rendimiento físico mientras integra ingredientes reconocidos por su potencial para apoyar la concentración, la energía y el equilibrio del organismo.

Y había un reto más.

La mayoría de las creatinas funcionan.

Pero pocas disfrutas tomarlas.

Por eso desarrollamos una fórmula con adaptógenos y un sabor realmente agradable, porque creemos que la constancia también comienza por la experiencia.

La nueva generación del wellness habla de adaptógenos.

Durante décadas la suplementación buscó responder una sola pregunta:

¿Cómo rendir más?

Hoy la pregunta es diferente.

¿Cómo rendir mejor sin perder el equilibrio?

Ahí aparecen los adaptógenos.

Conocidos por muchos como la evolución de la herbolaria tradicional, son compuestos naturales provenientes de plantas y hongos que ayudan al organismo a adaptarse mejor a las demandas físicas y mentales del día a día.

No prometen hacer más por ti.

Buscan ayudarte a responder mejor a lo que ya enfrentas.

Y esa diferencia es enorme.

Rendimiento que también piensa en el bienestar.

La Melena de León ha despertado un creciente interés científico por su posible relación con la función cognitiva y la salud cerebral.

El Cordyceps es ampliamente reconocido por su asociación con la energía y la resistencia física.

La Muña Peruana aporta compuestos antioxidantes utilizados tradicionalmente para favorecer el bienestar general.

Juntos crean una propuesta distinta.

No es una creatina diseñada únicamente para quienes entrenan.

Es una fórmula pensada para personas que buscan sentirse fuertes, enfocadas y constantes dentro y fuera del gimnasio.

Porque el verdadero rendimiento no termina cuando acaba el entrenamiento.

Empieza cuando tienes energía para vivir el resto del día.

Detrás de una buena fórmula siempre hay una buena visión.

Trybe Creathy nace de la combinación entre investigación, innovación y una forma diferente de entender el bienestar.

La Dra. Elida Mireles, fundadora de Ismerely, lidera el desarrollo científico de las formulaciones, respaldada por una trayectoria dedicada a la investigación y creación de productos enfocados en la salud.

Elisa Ramírez, CEO de Grupo Ismerely, impulsa la visión estratégica de una marca que apuesta por integrar ciencia, innovación y bienestar en una nueva generación de suplementos.

Y Eduardo Uribe, Director Comercial de Ismerely y cofundador de Vybes by Ismerely, lidera la expansión comercial con un objetivo claro: posicionar una propuesta mexicana que transforme la manera en que las personas entienden la suplementación deportiva.

Más que desarrollar productos, comparten una misma convicción:

el futuro del wellness no consiste solamente en construir músculos; consiste en construir personas con más energía, mejor salud y una vida más equilibrada.

El wellness ya no es una tendencia. Es una industria que está redefiniendo cómo vivimos.

El mercado global del bienestar continúa creciendo y mantiene una de las proyecciones más sólidas de la próxima década.

Cada vez más personas buscan productos respaldados por ciencia, formulaciones inteligentes y soluciones que acompañen un estilo de vida completo, no solo un entrenamiento.

Vybes by Ismerely nace precisamente para responder a esa nueva forma de entender el bienestar.

Somos una marca mexicana que desarrolla suplementos con una visión integral, incorporando adaptógenos como parte de una propuesta enfocada en el rendimiento físico, el equilibrio mental y el bienestar diario.

No seguimos una tendencia.

Queremos participar en la evolución de toda una industria.

Y creemos que esa transformación apenas comienza.