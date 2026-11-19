Por considerar que es un asunto que no implica un tema Constitucional relevante o novedoso que amerite la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente del órgano autónomo, ministro Hugo Aguilar, desechó un recurso promovido por la minera Buenavista del Cobre, contra una multa de 18.4 millones de pesos.

La empresa promovió el amparo directo en revisión 7905/2026, en contra de la sanción impuesta por la Subprocuraduría de Inspección Industrial, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como tercera interesada.

Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, es la empresa responsable de la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, en esa entidad, con el derrame de sulfato de cobre.

En listas de acuerdos, publicadas este jueves en la SCJN, se publicó la resolución del ministro presidente del Máximo Tribunal, Aguilar Ortiz, desechó atraer el reclamo de la empresa.

De modo que, ante tal panorama, se concluye que el presente recurso de revisión no daría lugar a fijar un criterio de relevancia para el orden jurídico nacional; de ahí que, como se dijo, no reviste un interés jurídico excepcional; por lo que se desecha el presente medio de impugnación.

“Se informa a la parte recurrente que, en contra del auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno, por lo que causa estado por ministerio de ley”, se estableció en el acuerdo publicado.

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Cuatro casos

De esta forma queda firme la sentencia, por lo que Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, deberá pagar el monto de 18.4 millones derivado de cuatro infracciones a medidas ambientales, impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Entre otras cosas, la Profepa acusó a Buenavista del Cobre de exceder el límite de extracción de material seco, consistente en cobre molibdeno, entre los años 2022 y 2023.

Otra sanción es por superar los niveles de ruido en sus instalaciones y por el uso de equipos no previstos en las licencias ambientales, consistentes en tanques de almacenamiento para diésel, ácido sulfúrico, electrolito y ferrocianuro.