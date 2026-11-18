La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz presentó siete denuncias penales y determinó ocho ceses de servidores públicos luego de detectar posibles actos de corrupción en siete oficinas de Hacienda del Estado, reconoció su titular, Miguel Santiago Reyes Hernández, durante su comparecencia ante el Congreso local.

Las irregularidades están relacionadas con trámites vehiculares y presunta falsificación de documentos. El funcionario explicó que entre los casos detectados existen vehículos dados de alta utilizando documentación de terceras personas y señaló que las investigaciones alcanzan oficinas de Xalapa Norte, Cazones, Juchique de Ferrer y Jalacingo, entre otras.

“Hemos metido siete denuncias penales en oficinas, en siete oficinas diferentes”, señaló Reyes Hernández, quien agregó que se determinaron ocho ceses en siete oficinas de Hacienda donde identificaron posible corrupción.

El secretario sostuvo que las acciones no se limitaron a las denuncias formales, sino que incluyeron bajas directas y medidas de control para combatir la intervención irregular de gestores en los trámites. También informó que se identificó a gestores y que su dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Uno de los casos expuestos fue el del cómico Ricardo Javier Carranza Gasca, conocido en el mundo artístico como El Costeño, quien denunció que dos vehículos fueron registrados a su nombre sin su conocimiento ni autorización y que, por ese motivo, fue incluido en buró de crédito.

Según Reyes Hernández, al revisar uno de los documentos, el afectado reconoció su credencial, pero advirtió que la fotografía no correspondía a él, por lo que el secretario afirmó que hubo falsificación de documentos.

El funcionario reveló, además, que existe otro caso semejante relacionado con una integrante del propio Congreso, cuyo nombre decidió reservar, en el que presuntamente fueron utilizados su nombre y documentos para registrar otros dos vehículos.

Pero la comparecencia, que debía concentrarse en el manejo de las finanzas estatales, derivó por momentos en una confrontación política, después de que Reyes Hernández introdujera durante sus intervenciones referencias al “neoliberalismo”, administraciones anteriores y diferencias entre modelos de gobierno.

La oposición le recriminó expresamente el contenido ideológico de su exposición. Uno de los legisladores señaló que había poco tiempo para informar y cuestionó que parte de este se hubiera utilizado para hablar de ideología; posteriormente, otra diputada pidió al funcionario dejar “las ideologías” y responder sobre el manejo de recursos públicos.

El choque escaló durante las conclusiones. Tras una intervención desde la oposición, la presidencia de la Comisión calificó sus expresiones como “amenazas” y pidió respetar el reglamento. Minutos después, tuvo que reiterar los llamados al orden ante la continuación de los enfrentamientos verbales.

Una legisladora del Partido Verde incluso ofreció posteriormente una disculpa al público al considerar que durante la comparecencia se había pasado “de la denostación” a “la amenaza”. Al cerrar la sesión, desde la propia conducción de la comparecencia se ofreció otra disculpa por las “muestras de falta de educación” registradas entre algunos diputados y servidores públicos.

En medio de la confrontación quedaron también cuestionamientos sin respuesta inmediata sobre el destino de recursos públicos. La oposición reclamó información sobre el fideicomiso de Protección Civil, los recursos destinados a la reconstrucción del norte de Veracruz, el fideicomiso del transporte y el destino de los recursos del reemplacamiento. Reyes Hernández se comprometió a entregar por escrito información sobre deuda, FIDENAV y el fideicomiso del transporte dentro del plazo señalado durante la comparecencia.

Otro de los puntos que quedó sin precisión fue el de los llamados “aviadores” en la nómina estatal. La oposición recordó que el propio titular de Finanzas había reconocido la detección de trabajadores irregulares y reclamó que no se informara cuántos casos fueron encontrados, cuánto cobraron ni qué cantidad ha sido recuperada. El cuestionamiento fue relacionado con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por casi 49 millones de pesos en pagos irregulares en la nómina educativa.