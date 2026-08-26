¿Estás contratando correctamente?

Reclutar no debería depender de la impresión que dejó una persona en una entrevista, de una comparación hecha de memoria o de criterios que cambian conforme avanza el proceso. Cuando varias personas participan en la selección, contar con un método claro puede hacer la diferencia entre una decisión ordenada y una que genere más dudas que certezas.

Profesionalizar el proceso de selección no significa volverlo complicado. En muchos casos, comienza con algo tan sencillo como establecer desde el principio qué se busca, cómo se evaluará y qué información debe conservarse.

Punto de partida

Antes de publicar una vacante, conviene establecer los requisitos indispensables para el puesto y distinguirlos de aquellos que representan un valor adicional. También es útil definir qué competencias, experiencia y conocimientos serán evaluados.

La clave está en aplicar estos criterios de la misma manera a todas las personas candidatas. Si cada entrevista se desarrolla bajo parámetros diferentes, comparar resultados se vuelve más difícil y las decisiones pueden terminar dependiendo de percepciones personales.

Una guía de entrevista con preguntas comunes, una lista de requisitos y una escala sencilla de evaluación pueden ayudar a mantener el mismo punto de partida durante todo el proceso.

Definir criterios comunes y documentar cada etapa permite construir contrataciones más justas y sostenibles.

Información a la mano

Currículum, resultados de evaluaciones, notas de entrevista, referencias y decisiones deben concentrarse de forma ordenada. Esto permite saber qué ocurrió en cada etapa y por qué una persona avanzó o quedó fuera del proceso. Además, evita depender de correos dispersos, archivos duplicados o recuerdos de quienes participaron en la contratación.

La organización también facilita que otra persona pueda revisar el proceso sin tener que reconstruirlo desde cero.

Misma medida

La evaluación de candidatos debe apoyarse en herramientas que permitan comparar información de manera consistente. Entrevistas estructuradas, ejercicios relacionados con el puesto y pruebas pueden complementar la revisión de experiencia y trayectoria.

En este punto pueden utilizarse herramientas como Psicotest , empresa mexicana de pruebas psicométricas laborales estandarizadas para México y Latinoamérica, como parte de una evaluación más amplia.

El objetivo no es sustituir el criterio de quien contrata, sino contar con información adicional que ayude a tomar una decisión mejor sustentada.

Un proceso sólido

Una de las mejores señales de que un proceso está bien construido es que pueda repetirse. Si una empresa abre una nueva vacante dentro de unos meses, debería poder seguir pasos similares, utilizar criterios comparables y conservar la misma lógica de documentación.

Esa capacidad de replicar el proceso reduce la improvisación y facilita que distintas personas dentro de la organización puedan participar sin modificar las reglas sobre la marcha. Por eso, entre las buenas prácticas de reclutamiento, estandarizar la contratación ocupa un lugar importante.

Un proceso de selección ordenado también beneficia a quienes participan en él. Los responsables de contratación tienen mayor claridad sobre lo que deben buscar y los candidatos son evaluados bajo criterios previamente definidos.

La estandarización, en ese sentido, puede convertirse en una aliada para construir contrataciones más justas y sostenibles. No elimina el criterio humano, pero sí ayuda a que las decisiones tengan detrás información, evidencia y un proceso que pueda explicarse y repetirse.

Contratar mejor no necesariamente requiere hacer más. Requiere contar con un método claro, aplicarlo de manera consistente y dejar registro de cada decisión.