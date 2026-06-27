Persiste contaminación por hidrocarburos en playas de Salina Cruz

Autoridades municipales y auxiliares de Salina Cruz, Oaxaca, confirmaron los derrames de hidrocarburos y rechazaron la versión de Petróleos Mexicanos (Pemex), que negó contaminación en playas de Bahía La Ventosa y Boca del Río, en el municipio de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de una tarjeta informativa, Pemex descartó derrames en la zona, esto a pesar de videos, fotografías y testimonios que los habitantes evidenciaron a la empresa estatal.

Según la empresa, los días 23 y 24 de junio, el personal de campo acompañado por elementos de Secretaría de Marina recorrió el área, “constatándose que la playa se encontraba en condiciones normales, limpia y sin presencia de hidrocarburos”, esto pese a las fotografías y videos difundidos por los afectados.

Foto: Especial

El sistema de descarga de la refinería de Salina Cruz, opera dentro de parámetros normales, sin fugas, sin eventos no controlados y en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable”, sostuvo Pemex.

El origen del derrame ocurrió el 9 y el 21 de junio, cuando se registraron cinco fugas en ductos que conectan la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Pemex, lo que derivó en la queja de habitantes, pescadores, prestadores de servicios, ambientalistas y autoridades municipales.

Diana González, directora de Ecología de Salina Cruz, informó que la afectación fue en 2.9 kilómetros del margen del estero, seis kilómetros de la Bahía La Ventosa, con desplazamiento desde la zona de restaurantes hacia el Faro de Cortés, con riesgo de expansión hacia otras playas del litoral.

Reveló que en los últimos 15 días contabiliza seis derrames en el puerto de Salina Cruz, con lo que suman más de 60 derrames en cuatro años, denunciados ante Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).