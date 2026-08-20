Consolida Sonora cooperación económica con Indonesia tras misión comercial

El estado de Sonora avanza en su posicionamiento como un nodo logístico e industrial prioritario para la atracción de inversiones entre México, Asia y Norteamérica, tras concretar una misión comercial coordinada con la Embajada de Indonesia en México.

La agenda de trabajo técnica y diplomática, orientada a elevar el intercambio bilateral, impulsó el acercamiento entre autoridades gubernamentales y el sector empresarial local para diversificar las oportunidades de desarrollo económico.

Durante los encuentros encabezados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la delegación asiática liderada por el embajador Toferry Primanda Soetikno, se presentaron los proyectos de infraestructura que sostienen la competitividad del estado.

La comitiva recorrió las instalaciones del Parque Industrial Sánchez Taboada para conocer los alcances del proyecto de gas natural licuado y evaluó el potencial logístico del puerto de Guaymas, elementos clave para la integración de nuevas cadenas de suministro internacionales.

A la par del fortalecimiento energético y portuario, las autoridades estatales expusieron las oportunidades que ofrece el Plan Sonora de Energías Sostenibles, modelo diseñado para optimizar los recursos industriales de la entidad.

Sobre el compromiso institucional para facilitar el asentamiento de capitales extranjeros, el gobernador Alfonso Durazo reiteró que su administración mantendrá un esquema facilitador en coordinación con el empresariado, con el objetivo de generar un mayor bienestar y dinamismo económico para las familias de la entidad.

Este acercamiento diplomático ocurre en un contexto de aceleración industrial para la entidad. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicaron a Sonora en la cuarta posición nacional de crecimiento industrial al registrar un incremento mensual de 5.5 % en febrero de 2026. Asimismo, la entidad destaca en el rubro manufacturero al alcanzar un nivel histórico de 125.3 puntos y haber captado más de 2 mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante 2025.